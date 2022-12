Un’idea per la testa? Il box bob, l’elegantissimo taglio del momento che dona volume ai capelli

Il box bob è una delle infinite declinazioni del bob, una nuova versione audace e di tendenza che abbiamo visto tornare di moda quest’anno. A chi sta bene? Ecco chi potrebbe sceglierlo per rinnovare il look e chi dovrebbe evitarlo.

Le feste si avvicinano e molte di noi si affidano alle mani di un parrucchiere per rinnovare il taglio e valorizzare il viso. Ma come scegliere? Un taglio molto alla moda, un classico senza tempo è il caschetto. Non c’è donna che non l’abbia provato almeno un volta. Infatti sta bene a tutte e valorizza ogni tipo di capello e ogni viso. Si rinnova in tante declinazioni che vanno scelte con attenzione. Alcune hanno la frangia o il ciuffo, altre presentano scalature importanti o tagli geometrici. Se cerchiamo un’idea per la testa, il box bob potrebbe essere la soluzione. È una delle tante versioni del bob, uno styling molto bello e dalla linea decisa che piacerà alle donne audaci.

A chi sta bene il box bob?

Il box bob è un taglio medio corto che sfiora la nuca e arriva al mento. Leggermente più lungo del classico bob che sfiora appena la guancia e un po’ più corto del long bob che arriva alla spalla. È realizzato in modo da essere pari, netto, preciso e senza scalature. Eppure risulta estremamente leggero e movimentato.

È un’idea per la testa per chi ha capelli fini o poco folti e cerca un taglio che dia volume e consistenza alla capigliatura. È adatto a chi ha i capelli lisci o mossi. In quest’ultimo caso, per ridurre il volume che potrebbe risultare eccessivo, il parrucchiere può ricorrere a microscalature interne, invisibili all’esterno. Il box bob è invece sconsigliato a chi ha capelli molto ricci, con effetto crespo, che acquisterebbero troppo volume. Si può portare con la riga centrale o laterale, con o senza frangia. Il taglio si associa bene a una frangia a tendina.

Un’idea per la testa? Un taglio a bassa manutenzione

Il box bob è un taglio abbastanza versatile che valorizza in particolare i visi ovali. Ma dona anche ai visi squadrati perché tende a sfinare i contorni rendendo il volto più aggraziato.

Tenere in ordine la chioma con questo styling è abbastanza semplice. Se i capelli sono naturalmente mossi possiamo asciugarli con il diffusore per evitare l’effetto crespo e disciplinare le ciocche ribelli. Prima tratteremo i capelli con un balsamo idratante e poi li modelleremo con un gel o una mousse. Le onde dovranno mantenere un effetto morbido e naturale. Se i capelli sono lisci si useranno phon e spazzola dopo averli trattati con prodotti di routine. Anche in questo caso l’effetto finale dovrà essere molto naturale.

Ogni quanto ricorrere al parrucchiere?

Ci chiediamo spesso ogni quanto tempo sia necessario ritoccare il taglio. Se i capelli sono lunghi si possono aspettare diversi mesi, fino a quattro. Tuttavia è meglio non far passare troppo tempo. Anche se i capelli non perdono la forma, è necessario eliminare periodicamente le punte secche e sfibrate. Se poi abbiamo un taglio ben definito, come il box bob, l’ideale sarebbe intervenire mensilmente, al massimo dopo sei settimane. Così sarà sempre impeccabile e non perderà volume e stile.