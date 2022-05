Finalmente la bella stagione è arrivata e insieme al nostro guardaroba cambia anche la nostra tavola. Diamo il benvenuto a frutta e verdura fresca e salutiamo minestroni e pietanze calde e pesanti. C’è però una costante nella dieta italiana che ricorre in tutte le stagioni: ovviamente la pasta. Ma mentre durante la stagione fredda amiamo un bel primo piatto carico e magari anche “pesante”, quando invece fa caldo preferiremmo una pasta più leggera e rinfrescante, soprattutto se dopo pranzo dobbiamo tornare al lavoro. Ebbene, sono tante le ricette che ci permettono di alleggerire la pasta. Oggi ne proponiamo una davvero semplicissima pronta in pochi minuti e con ingredienti che tutti abbiamo a casa.

Pasta con zucchine a velo, limone, e prezzemolo fresco

Di quale ricetta stiamo parlando? Semplicissimo: si tratta della pasta con zucchine, limone e prezzemolo fresco. Ma attenzione: non è necessario cuocere le zucchine. Queste verdure, infatti, si possono consumare anche crude e sono molto digeribili se le affettiamo sottili. Il limone poi ne esalta il gusto e rende il piatto ancora più fresco. Una manciata di prezzemolo completa l’opera. Ma ecco come preparare la nostra pasta.

Ora che comincia a far caldo mettiamo in tavola questa pasta rinfrescante e super digeribile pronta in pochissimi minuti

Per questo piatto possiamo scegliere sia pasta lunga che pasta corta. Particolarmente consigliati sono le linguine, le tagliatelle, o i paccheri. Mettiamo dunque a cuocere la pasta come al solito. Nel frattempo, procuriamoci una zucchina fresca, un limone possibilmente bio e una manciata di prezzemolo. Con una mandolina, affettiamo la zucchina in striscioline molto sottili. Tagliamo anche qualche fetta di limone, senza eliminare la buccia. Tritiamo grossolanamente il prezzemolo. In una ciotola molto capiente, mischiamo questi tre ingredienti, aggiungiamo qualche goccia di succo di limone (senza esagerare, per non rendere la pasta troppo acida), condiamo con un filo d’olio, sale, e pepe se lo desideriamo. Per questo piatto è particolarmente consigliato il pepe rosa.

Condiamo la pasta senza cuocere le zucchine

Ora che comincia a far caldo, mettiamo in tavola questo primo piatto. Quando la pasta è pronta, scoliamola e versiamola direttamente nella ciotola dove abbiamo preparato gli altri ingredienti. Mescoliamo accuratamente e serviamo subito. Una variazione di questa pasta consiste nel tritare le zucchine, il prezzemolo e i condimenti in un mixer per formare una crema, a cui aggiungeremo solo in seguito le fettine di limone. Ma se abbiamo fretta è molto più semplice condire la pasta con le zucchine a fette. Se amiamo i sapori più decisi, possiamo aggiungere mezzo spicchio d’aglio tagliato sottile.

