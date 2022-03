Col ritorno della bella stagione e la possibilità di tornare a viaggiare in sicurezza, almeno in Italia, ripartono le famiglie a fare le gite. Nonostante il rincaro delle materie prime, magari ci accordiamo con amici e parenti, per dividere i costi del viaggio. Perché rinunciare a una piacevole gita, solo per colpa del caro benzina. Proprio la meravigliosa cittadina che vedremo oggi, si presta alla grande alla visita con familiari e amici. Una bella passeggiata, in mezzo alla natura, per salire a 500 m d’altezza, su di un colle che ospita una perla del nostro Rinascimento. Sono tantissimi gli italiani che ricercano mete culturali, oltre ai soliti giri al mare, al lago e in montagna. Il suggerimento della nostra Redazione è perfetto per queste situazioni. Opera di 2 straordinari architetti del Rinascimento, questa meta, forse meno conosciuta di tante altre più celebrate, ma assolutamente da visitare e ricordare per tutta la vita.

Quando un meraviglioso palazzo domina tutto l’abitato

Toglie veramente il fiato il palazzo-fortezza, voluto fortemente dalla famiglia Farnese, tra Medioevo e Rinascimento e, capace di dominare Caprarola. Siamo nel Lazio e più precisamente nella provincia di Viterbo. Splendida città che può vantare in tutto il suo territorio una miriade di borghi che tutto il Mondo ci invidia. Caprarola è proprio uno di questi. Come tante altre realtà dell’Italia centrale, ha vissuto una storia intensa, fatta di vicende alle volte anche drammatiche, degne di una serie TV. Nato infatti come presidio fortificato, nei secoli a seguire, Caprarola divenne sede della famiglia Farnese e di vari cardinali e figli di papi. Proprio questa fu la sua fortuna, con un’eredità artistica e culturale ancora oggi preziosissima.

Opera di 2 straordinari architetti del Rinascimento e feudo papale, ecco un borgo da visitare assolutamente a primavera immersi nella natura

Antonio da San Gallo il giovane e il Vignola furono chiamati a più riprese ad arricchire di palazzi e gioielli la struttura urbanistica di questa cittadina. D’altronde, data la conformazione particolare del suo territorio, ci volevano due geni dell’architettura italiana per completare le opere e lasciare in eredità queste testimonianze. Caprarola è ricchissima di palazzi, chiese, scorci incredibili e vie che ci riportano indietro nel tempo.

Approfondimento

Da più di 10.000 anni questo mitologico paesino e la sua valle meravigliosa riportano il turista indietro nel tempo in un’atmosfera davvero unica e indimenticabile per tutta la famiglia