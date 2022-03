La stagione dei fiori è appena iniziata e possiamo ammirare nelle nostre città piante in fiore e case con esterni colorati e bellissimi. Passeggiando, notiamo paesaggi incantevoli e balconi ricchi di fiori rigogliosi. Chi ama le piante ci tiene ad averle in casa e rendere i propri spazi più curati ed accoglienti possibile. Per questo motivo, molti di noi stanno già scegliendo le piante che considerano più belle e semplici da curare per abbellire balconi e giardini. Oltre a decorare i nostri spazi, piante e fiori possono anche aiutarci ad ottenere privacy ed allontanare sguardi indiscreti in modo economico. Tra i fiori più comuni della stagione ci sono tulipani e narcisi, che regalano colori davvero molteplici ed incantevoli.

Oggi vogliamo dare qualche suggerimento a chi cerca fiori meravigliosi e mai banali, perfetti da coltivare anche in vaso. Se vogliamo rendere uniche e speciali le nostre case usando le piante, con questo articolo daremo degli spunti interessanti.

3 fiori incantevoli da piantare ad aprile anche in vaso oltre a tulipani e narcisi per avere balconi e giardini fioriti

Apprezzatissimo per il suo grande potenziale decorativo, questo è il momento migliore per la messa a dimora dei bulbi del gladiolo. Questo fiore esige poche cure donandoci, però, fioriture abbondanti e bellissime. Dopo aver posizionato il bulbo nel terreno a circa 10 centimetri di profondità, annaffiamolo e sistemiamolo in posizione di pieno sole. Possiamo scegliere un classico terreno per piante fiorite, misto a sabbia. Annaffiamo abbondantemente durante i mesi più caldi, in modo che il terreno sia sempre umido, ma stiamo attenti ad eventuali ristagni idrici dannosi. Infine, sarà sufficiente rinvasare questa pianta ogni quattro anni nel periodo primaverile per fornirle un terreno più fresco e ricco.

Lillà

Con i loro incantevoli fiori a pannocchia, i lillà fioriscono abbondantemente proprio in questo periodo, regalandoci balconi e giardini da fare invidia. Le fioriture durature e copiose sono apprezzatissime da chi ama prendersi cura delle piante. Per avere tanti fiori rosa, viola e blu basteranno piccolissimi accorgimenti. Posizioniamo la pianta in pieno sole e fertilizziamola con del concime organico ogni due settimane nei mesi più caldi. Bagniamo la pianta senza annaffiare i fiori, per non esporli a funghi e parassiti. Le annaffiature dovranno essere regolari ma non abbondanti, cercando di mantenere il terriccio umido. Se possibile, scegliamo un terreno leggermente acido e un buon substrato.

Canna indica

Sono questi i 3 fiori incantevoli da piantare ad aprile e l’ultimo tra quelli scelti è la canna indica. Probabilmente il suo nome non ci ricorda nulla, ma, una volta visti i suoi incantevoli fiori appariscenti, ce ne innamoreremo. I fiori possono essere rossi, gialli, arancioni e in alcune varietà sono anche striati e tigrati. Scegliamo un terriccio universale misto a sabbia per questa pianta e concimiamola ogni 15 giorni non appena compaiono i primi germogli. Possiamo continuare a fornire concime per tutto il periodo vegetativo. La canna indica cresce bene in posizioni soleggiate e al riparo dai venti. Infine, annaffiamo la pianta regolarmente, in modo da mantenere il terreno sempre ben umido. Questa pianta ha bisogno di una buona quantità d’acqua nei mesi più caldi, ma in inverno dovremo sospendere del tutto le irrigazioni.