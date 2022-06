Cominciano le passerelle in spiaggia e tra i viali delle città, per sfoggiare finalmente tutti gli outfit di tendenza estivi che abbiamo accuratamente selezionato quest’anno. Abiti lunghi, shorts, vestitini leggeri e corti e maxi camicie spopolano a tutte le età, diventando dei must da avere assolutamente nel proprio guardaroba. Centinaia le scarpe proposte per la stagione calda, più raffinate ed eleganti, comode e pratiche per tutti i giorni e vecchie glorie che ritornano per trasformarsi nuovamente in accessori trendy. Un’estate all’insegna del colore e dell’allegria, con fantasie floreali e divertenti, smalti ispirati al mare caraibico, gioielli sgargianti e luccicanti.

Oltre spille e borse di paglia, sono questi gli accessori di tendenza che spopolano e li abbiamo nell’armadio dagli anni ’90

Caposaldo di tendenza, che è un vero richiamo al mare, alla spiaggia e alla piscina, è la borsa di paglia, che tra alti e bassi degli ultimi anni ritorna ad essere un classico immancabile. Direttamente dai lidi più glamour di epoche passate, dovremmo solo scegliere la borsa tra tantissimi modelli e dimensioni. Ideale da abbinare con dei semplici jeans a zampa e camicia, ma anche con abiti più importanti. Piccola, a tracolla, con manico impreziosito, a zainetto, mega bag, firmata o decorata a mano da abili artigiani, non rimarremo delusi dalle varie proposte.

Insieme alle mitiche borse di paglia, riappaiono come per magia le spille, quelle che indossavano le nonne per le grandi occasioni, e non solo. Accessorio di culto degli anni ’80 e ’90 per impreziosire maggiormente maglioni, twin set, pellicce, foulard, per un look inconfondibile ed elegante. Le forme spaziano, come anche lo stile di composizione, quindi animali, fiori, forme geometriche, disegni, loghi, con strass, pietre e smalti colorati.

3 mode estive

Ma oltre spille e borse di paglia, sono questi gli accessori che potremo indossare per seguire le tendenze del momento. La bandana fin dagli anni ’80 era indosso praticamente a tutti, un semplice pezzo di stoffa, monocolore o a fantasia che ha coinvolto un’intera generazione. Torna alla ribalta più cool di prima, da legare alla borsa, da mettere come fascia per i capelli o al collo, stile anni ’50.

La bigiotteria allegra e spensierata in resina è l’immagine della vivacità, per rivivere gli anni passati. Le proposte variano dagli anelli grandi ed eccentrici, a quelli più sottili, collanine, ma anche bracciali da abbinare al colore del vestito.

Infine, proteggiamoci dal sole, con i cappelli da pescatore in versione chic, i brand più importanti già hanno creato dei modelli di cui non potremmo fare a meno. Con stampe uniche o color jeans, sono una valida alternativa a cappelli più ingombranti che difficilmente riusciremo a mettere in borsa. Un perfetto mix tra comodità, funzionalità senza rinunciare alla moda del momento.

