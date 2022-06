Con il passare dei giorni, dei mesi e degli anni le tubature di casa, come quelle dei lavandini, gli scarichi ed anche le tubature della lavatrice si usurano, ma soprattutto vanno incontro a fastidiose incrostazioni. Alcune di esse sono legate alla presenza di calcare, un particolare minerale sedimentoso che scorre nell’acqua delle tubature. Con il passare del tempo il calcare si deposita tra i tubi creando delle vere e proprie ostruzioni.

Queste, nel tempo, potrebbero favorire anche la comparsa di cattivo odore oltre che bloccare il passaggio dell’acqua stessa.

Per pulire i tubi di lavandini, lavatrici e del bagno dalle incrostazioni di calcare e dalla ruggine bastano questi 3 rimedi efficacissimi

La pulizia delle tubature è una delle faccende domestiche più incresciose, ma che può essere risolta, oltre che con appositi prodotti chimicamente formulati e potenzialmente pericolosi per la salute, anche con rimedi naturali molto efficaci.

3 rimedi efficaci

La prima cosa da sapere è che una pulizia regolare può prevenire l’ostruzione ed anche un’eventuale fuoriuscita di cattivo odore o rottura delle tubature. Meglio eliminare i residui di sporco con l’aiuto di una pinzetta per rimuovere i peli, così da asportare capelli e sporco in eccesso.

Per rimuovere le ostruzioni, invece, un rimedio efficace è l’acqua bollente. Basterà portare a bollore all’incirca 2 litri d’acqua da versare poi nello scarico o nelle tubature.

Un altro rimedio per ripulire i tubi da calcare e ingorghi, ma anche per eliminare la ruggine, è il borace. Basterà miscelare insieme ½ bicchiere di aceto, ¼ di borace e ¼ di sale grosso per far sì che le tubature siano libere da ogni incrostazione. Sarà sufficiente versare il composto nelle tubature e completare l’operazione con dell’acqua bollente.

Anche il sapone di Marsiglia si rivela un ottimo rimedio, in particolare per eliminare la puzza dalle tubature. In più avrà un’azione igienizzante.

Rimedi comuni

Ebbene, per pulire i tubi di lavandini, lavatrici e del bagno dalle incrostazioni di calcare potremmo, poi, anche optare per rimedi economici come alcune bevande molto gassate, che basterà versare nelle tubature. Oppure, ancora, potremmo utilizzare dell’aceto. Potremmo in ultima spiaggia munirci di appositi prodotti per sturare le tubature acquistabili in commercio.

Lettura consigliata

Per pavimenti sempre puliti e sgrassati bastano 3 trucchetti efficacissimi utili su piastrelle e parquet perfetti anche per profumare casa