Quando arriva il caldo siamo terrorizzati all’idea di dover partecipare a una cerimonia, che si tratti di un matrimonio o anniversario. Il vero dramma è cosa indossare per non soffrire l’afa e contemporaneamente essere alla moda, senza essere banali e scontate.

A volte la scelta ricade su classici abiti neri vecchio stile, magari riutilizzando quelli indossati anni prima per qualche evento speciale. Ma forse è arrivato il momento di rimodernare l’abito da cerimonia e acquistare un modello di tendenza, approfittando dei prossimi saldi. Ci sono, inoltre, diverse proposte che potremmo sfruttare anche per eleganti serate e aperitivi. Per fare un figurone in queste occasioni, spaziamo con i colori dell’estate e con fantasie che sono tornate di moda nel 2022.

Basta indossare abiti neri a cerimonie e matrimoni estivi, per essere alla moda ed eleganti scegliamo questi vestiti colorati

Non sempre il nero è sinonimo di eleganza, durante i matrimoni di giorno, infatti, dovremmo proprio evitarlo, anche per non patire sotto il sole. Se non sappiamo quale sia la scelta più azzeccata per eventi mattutini, puntiamo su colori vivi come il giallo, il rosa cipria, il corallo oppure su varie tonalità di verde, invece evitiamo il bianco e il viola acceso.

Via libera ad abiti più corti che non superano il ginocchio, ma neanche eccessivamente succinti o aderenti. Di grande moda e raffinati quelli stile anni ’50, più stretti in vita e con la gonna a ruota o a palloncino, ideali per chi vuole nascondere forme più generose.

Se desideriamo essere più appariscenti, optiamo per la parte superiore più elaborata, come quella a incrocio o un corpetto abbellito con pietre e strass. Utilizziamo abiti realizzati con materiali leggeri e mai sintetici, impreziositi con qualche tulle, dei glitter o ricamo delicato.

Modelli di tendenza

La sera, piuttosto sarebbe meglio individuare una nuance che risalta la nostra carnagione e i colori dei capelli. Optiamo per qualche allegra fantasia floreale, ritornata di moda, con fiocchi e balze, basta abbinarle con scarpe e borsa minimal, senza strafare.

Chi ama i vestiti lunghi potrà indossarli sia di giorno che la sera, cercando di abbinare i giusti accessori, per non appesantire l’effetto finale. Meraviglioso l’abito plissé giallo ocra, monospalla, con manica molto lunga e larga, realizzato totalmente in seta e più stretto in vita.

Eleganti e versatili quelli con il busto monocolore con scollo a “V” e gonna larga a fantasia. Oltre l’abito romantico, potremo decidere di acquistare un tailleur lilla di grande tendenza, in tessuto lucido, taglio morbido, pantalone largo, blusa sagomata e un sottogiacca semplice. Giochiamo, poi, con gli accessori. Collane e bracciali e dei sandali gioiello confortevoli e luccicanti.

Dunque, basta indossare abiti neri a cerimonie e matrimoni estivi, optiamo per queste alternative più vivaci e stupiamo tutti gli altri invitati con la nostra bellezza.

