Lasciarsi prendere dalla vena fai da te ha grandi vantaggi. Il primo è il grande risparmio che se ne può ricavare. Il secondo è la liberazione della creatività. Inoltre, è da apprezzare la possibilità di dare nuova vita a oggetti vecchi o abbandonati.

Le cassette di legno sono un esempio magnifico di cosa si può creare con poco sforzo. Non molti sanno che, durante i mercati rionali, le cassette di legno vengono ogni giorno triturate. Nessuno le recupera o le riutilizza. Uno spreco enorme di legname che, si spera, andrà riciclato.

Prima dello sgombero delle cassette di legno, però, se ne può salvare qualcuna. Il consiglio è di recarsi a mercato quasi terminato e sceglier le migliori. Queste sono tre idee creative straordinarie e vantaggiose per riciclare le cassette di legno dell’ortolano.

Idee facili e chic

L’arredamento nato da progetti di riciclo è considerato molto alla moda. Librerie, scaffali, vasi e tavolini, tantissimi oggetti nati dal recupero di altri materiali. Il legno è tra i più apprezzati e maneggevoli.

Le cassette di legno della frutta lasciano molto spazio a vari utilizzi. Alle volte non è necessario nemmeno lavorarci troppo. I progetti di cui parla l’articolo, per esempio, sono davvero semplici da realizzare. Si tratta di mobili, non solo decorativi, ma che semplificano la sistemazione di oggetti e l’ordine.

La prima idea non comporta grandi lavori sulla cassetta. Questa deve essere però abbastanza resistente e di legno duro e spesso. Per fare una mensola da soggiorno, oppure in camera da letto al posto del comodino, non bisogna fare altro che piantare un chiodo al muro e usare dello spago resistente. Badare che si possono trovare anche altre strategia per appendere la cassetta.

La seconda idea è pensata per gli amici pelosi, cani e gatti. Una cassetta di legno può trasformarsi in una bellissima cuccia. Per il gatto, amante del silenzio, si può pensare di sovrapporre due cassette dopo averle dipinte dei colori che preferiamo. Un cuscino comodo e ben imbottito e il gioco è fatto. In questo modo si otterrà un giaciglio appartato e al chiuso.

Per il cane, invece, la cassetta andrà scelta in base alla sue dimensione. Potrà essere lasciata aperta e un lato andrà eliminato per permettergli di entrare comodamente. Anche per il cane, un cuscino o un materassino imbottito deve rendere la cuccia morbida e accogliente.

La terza idea è pensata per la cucina. Un comodo carrello con ruote dove riporre oggetti di uso frequente. Può contenere condimenti, pane, mestoli e presine. Basta dotare la cassetta di 4 ruote e si può pensare di sollevarla maggiormente da terra creando due ripiani.