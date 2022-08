D’estate è impossibile non indossare sandali e infradito, nelle versioni eleganti o casual, per rimanere fresche e comode a lungo. Proprio per questa ragione è indispensabile sfoggiare sempre dei piedi ben curati e quindi fare delle pedicure periodiche per valorizzarli. Rivolgiamoci a un’estetista che possa eliminare calli, screpolature e pellicine, per avere una pelle liscia e vellutata.

Nutriamo con creme idratanti i piedi, per dire addio a talloni secchi e spaccati. Ma non dovremo solo prenderci cura dei piedi, anche le mani rivestono un ruolo fondamentale, per apparire più belle e seducenti. Non dimentichiamo di applicare creme nutrienti, eliminiamo le cuticole e limiamo le unghie per definire al meglio la forma, anche se sono corte.

Oltre lo smalto corallo, ecco i colori per mani e piedi alla moda

Scegliamo la forma delle unghie in base alle nostre dita, se sono affusolate o più tozze e corte. Quelle squadrate, ideali per la french, stanno bene a ci ha delle mani e dita sottili e lunghe, perché tendono ad accorciare. Mentre la forma arrotondata e ovale si adatta a qualsiasi tipo di mano, come anche quelle a mandorla o a stiletto.

Una volta che avremo scelto come limare le unghie, non resterà che scegliere lo smalto alla moda per l’estate, per essere femminili e originali. Con la bella stagione non possiamo rinunciare al colore must che non è mai passato di moda, ovvero il rosso corallo. Una tonalità viva e calda che fa risaltare l’abbronzatura ed è adatta ad ogni età. Rispetto all’inverno possiamo scatenare la fantasia e usare le nuance più accese e allegre, per valorizzare la carnagione e l’intero outfit.

Tonalità dell’estate

Decisamente elegante e chic è il colore bianco latte o gesso, sempre attuale, in contrasto con l’abbronzatura, rendere mani e pieni belli con naturalezza. Anche il rosa valorizza la pedicure, soprattutto se il colore è impreziosito con brillantini dall’effetto luminoso. In questo caso possiamo scegliere colori e dettagli diversi tra mai e piedi.

La nota positiva è che questi colori sono particolarmente facili da abbinare con gli abiti, sono versatili e quindi perfetti sia per le occasioni importanti che informali.

Unghie originali

Oltre lo smalto corallo, sono questi i colori di smalto di tendenza raffinati, mentre se vogliamo osare un po’ di più scegliamo la decorazione a fiori. Si parte da una base nude, mentre i piccoli fiorellini sono colorati e sgargianti. Esistono anche gli adesivi, semplici da applicare, al posto di realizzarli a mano con il pennellino,

La vera novità, invece, è l’effetto glassato e brillante, si chiama gazed donut nails e sta letteralmente spopolando. Per realizzare delle unghie luccicanti come una squisita ciambella glassata, basta applicare una basa neutra, anche bianco latte. Poi dovremo stendere lo smalto top coat, uno strato di brillantini e nuovamente il top coat, il risultato sarà sbalorditivo.

