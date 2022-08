Oltre alla Francia ecco dove viaggiare in Europa per chi ama il vino

C’e chi ama il mare, chi il lago, chi la montagna e c’è invece chi ama il vino. Già, potrà sembrare strano, ma la passione per il vino porta moltissime persone a viaggiare e scoprire posti nuovi, e con buona ragione. Trascorrere una vacanza nella romantica Provenza tra l’inebriante odore di lavanda sorseggiando un buon calice potrebbe essere esperienza indimenticabile.

Allo stesso modo anche un’escursione in Champagne o in Borgogna o nel basso Bordeaux potrebbero rivelarsi viaggi unici. Eppure non tutti sanno che oltre alla Francia esistono tanti posti in cui viaggiare per chi ama il vino.

Non solo sangria

Per chi non lo sapesse la Spagna è una terra eccellente nella produzione del vino e non c’è necessariamente bisogno di arrivare in posti sperduti. Già, ad esempio, andando nella zona di Barcellona approderemo nel cosiddetto “Penedés”, terra d’elezione per gli spumanti. Al pari dello Champagne qui viene prodotto uno dei vini spumanti più prestigiosi al Mondo, ovvero il Cava. Prodotto in metodo classico da uve Macabeo, Parellada e Xarel·lo, questa bollicina sorprende per eleganza e complessità. Scendendo verso Sud, verso la splendida Andalusia, arriveremo a Jerez dove viene prodotto lo Sherry anche detto, appunto, Jerez. Qui tra un calice e l’altro avremo modo anche di visitare una delle spiagge più belle d’Europa. Infatti, oltre alla Francia ecco dove potremmo gustare del buon vino.

Un Mondo di profumi

Ancor più vicino all’Italia, una zona enologica tutta da scoprire è quella della Slovenia. Divisa in 3 principali distretti vinicoli, qui troveremo espressioni uniche secondo una tradizione che va avanti da migliaia di anni. La zona vinicola più vicina all’Italia è Primorska che confina con il Collio Goriziano. Qui saremo inebriati da Ribolla Gialla, Malvasia istriana e dalla tipica Vitoska, vitigno autoctono che generalmente subisce un breve processo di macerazione sulle bucce. Se amiamo il verde incontaminato e i vini ricchi e profumati, la Slovenia è una terra in cui perdersi.

Oltre alla Francia ecco dove viaggiare in Europa per gli amanti del vino

Infine se siamo amanti dei vini liquorosi e siamo alla ricerca di una vacanza romantica quel che fa per noi è il Portogallo. In particolare potremmo scoprire la suggestiva città di Oporto in cui viene affinato il prestigioso vino Porto. Se siamo alla ricerca di un’esperienza da raccontare, da non farsi scappare è la “Rota do Vinho”, ovvero la vendemmia nella valle del Douro.

Qui avremo modo di respirare la tradizione vinicola di questo splendido Paese attraversando un Patrimionio dell’Umanità UNESCO, ovvero la valla del Douro.

Infine, merita una sosta anche nella piccola isola di Madeira dove viene prodotto l’omonimo vino.

