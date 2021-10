La sera e la mattina presto, cominciamo a percepire più fresco, non solo fuori casa, ma all’interno delle mura domestiche. Quindi, il primo gesto istintivo che facciamo è chiudere tutte le finestre, per evitare di trovare temperature troppo basse e accendere fin da ora il riscaldamento.

Quest’azione da un lato evita che le stanze siano congelate, dall’altro non permette il giusto ricambio d’aria, causando odori sgradevoli in casa. La situazione peggiora se qualcuno della famiglia è un fumatore o se abbiamo un simpatico amico a 4 zampe.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per non parlare del fastidioso odore di muffa che potrebbe diventare insopportabile. Non è molto bello rientrare e trovare questo terribile mix già all’ingresso, inoltre vestiti e capelli dopo poche ore sicuramente non profumeranno più.

Oltre deodorante e piante per eliminare la puzza di chiuso e muffa bastano questi rimedi infallibili

Quando percepiamo il tanfo, spesso crediamo che un semplice diffusore per ambienti possa bastare, ma non sempre risolve il problema. Probabilmente utilizzare prodotti naturali sarebbe meglio, visto che poi inaliamo tutte le sostanze che si disperdono nell’aria.

Molte volte è un’ottima idea utilizzare le piante per deodorare l’ambiente e contemporaneamente abbellire gli angoli di casa. Infatti, sono tante le piante che servono a neutralizzare i cattivi odori di muffa e umidità ed a purificare gli ambienti.

Ma non rappresentano le uniche soluzioni, perché, oltre deodorante e piante, per eliminare la puzza di chiuso e muffa bastano questi rimedi infallibili e naturali. Vediamo quali sono.

Un espediente efficace prevede l’utilizzo di soli 2 ingredienti: bicarbonato e olio essenziale a piacere. Recuperiamo una scatolina aperta, anche realizzata a mano, e mettiamo 4 cucchiai di bicarbonato e 2 gocce di olio essenziale agli agrumi o al basilico.

Lasciamo agire tutta la notte nella stanza da profumare, il giorno dopo noteremo la differenza, ripetere poi il procedimento più volte alla settimana, sostituendo gli ingredienti. Altro rimedio è posizionare piccoli batuffoli di cotone imbevuti di estratti, o oli essenziali, agli angoli delle finestre.

Soluzioni per profumare

Un trucchetto utile anche a non sprecare, è utilizzare i fondi del caffè o i chicchi. Mettiamoli all’interno di un contenitore di vetro e dell’acqua, oppure all’interno di vecchi collant, da lasciare nelle camere più maleodoranti.

Un’altra idea per profumare la casa consiste nell’usare le bucce degli agrumi essiccate, posizioniamole all’interno di simpatici barattoli, saranno anche dei perfetti centrotavola.

Possiamo realizzare un mix adatto a neutralizzare la puzza con 2 bicchieri di aceto bianco, uno di acqua calda e 10 gocce di olio essenziale all’eucalipto. Basterà versarlo in un contenitore spray e spruzzarlo nei luoghi più puzzolenti.

Se il cattivo odore persiste sui tessuti, creiamo una miscela con mezzo litro di acqua calda, mezzo limone spremuto e un cucchiaio di bicarbonato. Potremmo così vaporizzare la soluzione su tappeti e tende, controllando prima se il materiale non sia troppo delicato.