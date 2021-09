Sia d’estate che anche d’inverno può capitare non di rado che i nostri capelli non abbiano un buon odore. Anche quando li laviamo, già poche ore dopo cancelliamo tutti gli effetti positivi dello shampoo e del balsamo. Le cause potrebbero essere diverse e cambiano da persona a persona. Può accadere perché la nostra cute è particolarmente grassa e produce troppo sebo. Oppure perché utilizziamo ogni giorno il casco per andare in moto e infine perché l’inquinamento potrebbe sporcare velocemente la nostra chioma.

Questo potrebbe causare imbarazzo quando siamo in pubblico, lasciando nell’aria un cattivo odore. Ma non dobbiamo risolvere il problema facendo nuovamente un lavaggio, anche perché questo potrebbe ulteriormente rovinarli. Esistono diverse soluzioni da poter scegliere, per mantenere a lungo una buona profumazione.

Capelli e cute profumati a lungo con questi semplici prodotti e rimedi casalinghi

In commercio, già da qualche anno, possiamo trovare diversi prodotti specifici e adatti a tutte le esigenze e tasche. Si chiamano “hair mist” e sono dei profumi per capelli che, oltre a donare stupende fragranze, lasciano il capello nutrito e lucidato.

A differenza dei classici profumi per il corpo, non contengono alta percentuale di alcol e non rovinano né cute né capelli. Troviamo prodotti di grandi marchi come Chanel, Dior, Lancôme, con alcune fragranze floreali o speziate, con prezzi che si aggirano tra i 40 e i 60 euro circa. Ma ci sono anche altri marchi che offrono prodotti validi, più economici, a meno di 20 euro, come l’Occitane, Yves Rocher.

Oltre i profumi per capelli, possiamo acquistare acque floreali, realizzate con acqua e oli essenziali, come fiori d’arancio, menta peperita e rosmarino. Quella più utilizzata è all’acqua di rose, perché possiede altre proprietà benefiche rigeneranti e antiossidanti.

Fai da te

Come abbiamo detto, ci sono vari prodotti in commercio che possiamo acquistare, ma possiamo anche realizzare qualche alternativa fai da te. Possiamo creare dei prodotti che aiutino a profumare a lungo i capelli, risparmiando.

Per preparare un hair mist, misceliamo in un contenitore spray acqua demineralizzata, gel di aloe vera e poche gocce di un’essenza profumata, poi vaporizziamo a distanza sulla chioma. Se vogliamo conservare la miscela, dovremo aggiungere un conservante naturale.

Se invece vogliamo creare un profumo per capelli a base oleosa, ricco di vitamine e rigenerante, serviranno olio di germe di grano o di riso e un’essenza naturale profumata. Il numero delle gocce varia dal risultato che vogliamo ottenere, ma è sempre meglio non esagerare con le quantità, per non appesantire i capelli.

Quindi, per avere capelli e cute profumati a lungo con questi semplici prodotti e rimedi casalinghi, basterà solo spruzzare qualche goccia prima di uscire e lasceremo una scia di buon odore. Prima di utilizzare qualsiasi prodotto, però, assicuriamoci di non essere allergici o intolleranti agli ingredienti e manteniamo le norme e i tempi di lavaggio di cute e capelli, usiamo il profumo solo quando strettamente necessario.