In Italia ci sono milioni di famiglie che vivono di una sola entrata e di conseguenza spesso faticano ad arrivare alla fine del mese. Molto spesso questa unica entrata, tra l’altro, deriva dal reddito da pensione. Il che significa altrettanto spesso avere mensilmente a disposizione, con l’assegno INPS, anche meno di 1.000 euro.

Di conseguenza, chi vive solo di pensione quasi sempre conta i giorni che mancano per finire il mese e incassare dall’INPS la prestazione previdenziale ricorrente. Vediamo allora, proprio per riscuotere la pensione anche comodamente, quali sono i migliori metodi per incassarla con o senza il pagamento in contanti.

Come si può incassare la pensione e quali sono i migliori metodi di accredito anche senza riscuotere in contanti

Nel dettaglio, a partire dall’1 di ogni mese, molti pensionati incassano la pensione facendo la fila all’ufficio postale. Seguendo quella che è, in ordine alfabetico, la turnazione che viene fissata proprio dalle Poste per il ritiro dell’assegno INPS.

Pur tuttavia, su come si può incassare la pensione, fare la fila non è strettamente necessario. Si possono infatti evitare le code chiedendo la canalizzazione della pensione su uno strumento, servizio o prodotto delle Poste. Per esempio, sulla carta con IBAN PostePay Evolution oppure su un libretto di risparmio postale oppure ancora sul conto BancoPosta.

Assegno INPS senza code e senza le Poste, ecco come fare anche a costi calmierati

Inoltre, per chi non ha un conto BancoPosta, una carta ricaricabile con IBAN PostePay Evolution o un libretto di risparmio postale, la pensione si può riscuotere pure in banca. Allo stesso modo senza fare mai code. In questo caso, infatti, basterà attivare la canalizzazione/domiciliazione dell’assegno INPS sul proprio conto corrente bancario. Lo stesso dicasi pure per la canalizzazione su una carta conto ricaricabile. A patto che questa sia dotata di codice IBAN.

La carta conto per l’accredito della pensione INPS è comoda e, tra l’altro, permette di effettuare anche le operazioni bancarie più comuni. A partire dai bonifici in entrata e in uscita, passando per la possibilità di pagare nei negozi fisici ed anche online in tutta sicurezza. Sempre nel limite del credito residuo che è presente sulla carta conto con IBAN.

Così come molte banche, proprio per l’accredito mensile dell’assegno INPS, propongono conti correnti a basso costo, che sono ideali e che sono creati ad hoc proprio per i pensionati. A partire dal fatto che sono a canone zero.

