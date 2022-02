Se vogliamo mantenere la nostra pelle in salute, senza troppe imperfezioni, vellutata e morbida per anni, non possiamo sfuggire da certe abitudini preziose.

Nonostante vorremmo che il tempo non passasse mai, è necessario non trascurare la routine quotidiana. Per preservare l’epidermide dovremo anche assumere diversi alimenti che possano garantire il giusto apporto di vitamine, sali minerali e antiossidanti, in grado di rallentare l’invecchiamento cutaneo.

Anche se sembra banale, poi, usare le adeguate creme e pulire il viso possono rappresentare gesti fondamentali. Ovviamente, dovremo prestare attenzione al tipo di pelle che abbiamo, che sia secca, grassa o mista, non potremo trattarla allo stesso modo.

L’unico fattore in comune è l’idratazione, che non deve mai mancare, sia al mattino che alla sera.

Oltre aloe e miele, per una pelle luminosa, liscia e levigata anche a 50 anni potrebbero essere utili questi ingredienti naturali

Non solo potremo acquistare prodotti specifici, ma anche ingredienti naturali, che grazie ai nutrimenti contenuti potranno contribuire a rendere bella e invidiabile la nostra pelle.

Senza ombra di dubbio l’aloe vera, al naturale o gel, può essere un semplice ma eccellente rimedio. Possiamo creare una maschera nutritiva, per volto e collo, usandone un cucchiaio, mescolato a qualche goccia di latte, lasciamo in posa per 15 minuti, poi sciacquiamo.

Anche il miele potrebbe contribuire a rendere soffice il viso, lo idrata alla perfezione, soprattutto se abbiamo la pelle secca. Insieme allo yogurt e allo zucchero oppure in aggiunta all’olio d’oliva, realizziamo uno scrub o una maschera che contrasta rughe e secchezza.

Tuttavia, oltre aloe e miele, per una pelle luminosa sarebbe d’aiuto anche la papaya, ricca di antiossidanti. Si può utilizzare sia frullata e applicata da sola sul volto per pochi minuti, sia insieme alla terra di Fuller, come esfoliante.

Per donare elasticità e ammorbidire la pelle, soprattutto d’inverno, poi, potremmo usare l’olio di cocco, della stessa consistenza del burro, ne basterà poco per spalmarlo, anche nelle gambe.

I benefici delle frutta

Per idratare ed eliminare le cellule morte dovremo invece mescolare circa 100 gr di zucca bollita con altrettanti di yogurt bianco. Usiamo questo impasto per spalmarlo con le mani nelle zone critiche del viso, escludendo il contorno occhi e bocca, lasciandolo agire per una decina di minuti.

In alternativa allo yogurt, aggiungiamo qualche cucchiaio di argilla per ottenere un esfoliante.

Un altro frutto alleato della pelle è l’avocado, ricco di vitamine, la polpa potrebbe trasformarsi in una crema idratante e riequilibrante.

Anche la mela ha delle proprietà non indifferenti, cotta o al naturale, mischiamola allo yogurt o al latte e realizziamo una maschera che potrebbe aiutare nutrire e rassodare la pelle.

Se si hanno allergie a questi prodotti, si consiglia, ovviamente, di non usarli.

