Oltre che nei biscotti, tutti stanno mettendo questa spezia nel portafoglio

C’è una tradizione popolare che non conoscono in molti. Infatti ci sarebbe una spezia che, se messa nel portafoglio, porterebbe denaro e fortuna.

Oltre che nei biscotti, tutti stanno mettendo la cannella per richiamare a sé denaro e fortuna

Tradizioni locali suggeriscono, infatti, che la cannella abbia il potere di attrarre denaro. Solo al pensiero della cannella, sembra già di avvertire l’inconfondibile aroma di biscotti natalizi oppure di un infuso caldo da sorseggiare nelle giornate uggiose. In realtà per gli antichi ma anche per i nostri avi la cannella è simbolo di buon auspicio.

Perché la cannella allontanerebbe la sfortuna

Il motivo di questa associazione spezia-portafortuna è da ricercarsi addirittura nell’epoca pre-cristiana. La sua rarità e scarsa quantità ne fecero un bene prezioso ed in alcuni casi, viene identificata come cibo divino. Già Erodoto cita la cannella come una spezia la cui raccolta era quasi eroica. Lo storico greco narra come la cannella venisse “monopolizzata” da grandi uccelli rapaci per fare i propri nidi su pendii altissimi ed inaccessibili all’uomo. Per riuscire a ottenere qualche bastoncino, i raccoglitori si erano inventati uno stratagemma. Seminare dei bocconi di carne a valle per attirare gli uccellacci. Dopo averne fatto una scorpacciata, i rapaci tornavano al nido ma questo puntualmente cedeva sotto al peso dell’ingordo. Quindi i raccoglitori si fiondavano a recuperare le stecche cadute al terra.

Come si usa la cannella, la spezia del Sole

Si può riporre nel portafoglio una piccola quantità di cannella. Attenzione però perché la tradizione vuole che nel portafoglio debba esser tenuta anche qualche banconota in modo che la spezia ne attiri altre. Inoltre ci sono tutta una serie di optional e varianti sul rituale. Alcuni mettono prima la cannella in una terrina con una manciata di sale grosso per purificarla dalle energie negative. Secondo il Feng Shui dovremmo pulire il portafoglio da scontrini, foglietti e vecchie cartacce. Sempre secondo la dottrina orientale è preferibile che il borsellino sia di colore verde, contrariamente alla locuzione “al verde” che in Occidente indica uno stato di indigenza.

Il denaro è una forma di energia e come tale può esser attratto verso di noi. La ragione per cui la cannella sia associata al denaro probabilmente è da ricercarsi nel suo legame con il Sole. Questa spezia, conosciuta anche dagli Egizi, è tagliata con un’accetta curva. Sarebbbe una parte della sottocortecca dell’albero del Cinnamomun vero. La corteccia viene poi arrotolata a mano e messa ad essiccare al Sole.

Pulire la casa dalle negatività

Oltre alle piante portafortuna, potremmo sperimentare questo metodo scacciaguai. Già in epoca antica, la cannella si usava per i rituali di purificazione e per tenere lontano il malocchio. Poniamo un bastoncino di cannella in un sacchettino con altri aromi dalle note virtù portafortuna e scaccia-guai come l’alloro, la salvia ed il basilico. Mettiamoli in casa, negli angoli preferibilmente. La nostra esca per l’energia positiva è pronta, non si sa se funzioni ma comunque profumerà l’ambiente con il tipico aroma speziato.

Ecco quindi come una spolverata di cannella, oltre che nei biscotti, potrebbe esser utile per propiziare la buona sorte.

