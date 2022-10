Possiamo creare un potente antirughe naturale con alcuni rimedi della nonna

Le bollette della luce sono aumentate, mandando in crisi le famiglie. Per non parlare delle bollette del gas che sono triplicate e ancora dovrebbero arrivare cattive sorprese. Fare la spesa con 300 euro al mese, se si ha una famiglia, poi, è diventato quasi impossibile.

Tanti poi hanno perso l’occupazione e cercare lavoro oggi velocemente è ancora più difficile. Insomma, risparmiare soldi nel 2022 è una necessità per tanti. Costringendo molti a creare un budget familiare mensile da rispettare per non avere brutte sorprese su conto corrente.

Risparmiare sui cosmetici è una necessità per tante donne

Ecco che, a volte, a causa di questa situazione, siamo costretti a fare delle rinunce. Tutto non si può avere. O meglio, non si potrebbe avere a meno di fabbricarci le cose da noi con il fai da te. A cominciare dalla bellezza che è un aspetto della nostra vita che non possiamo comunque trascurare.

Ecco perché, tra le ricerche più frequenti, le persone si chiedono come fare una maschera per capelli o come fare una maschera viso. Cercare, per mani secche e rugose, rimedi naturali efficaci. Così come fare ad avere piedi morbidi con rimedi naturali economici.

Come eliminare le rughe intorno alla bocca in modo naturale

E anche le rughe meritano un trattamento. Se è vero che, per qualcuno, potrebbero essere un segno distintivo, non tutte le amano. E comprare una crema antirughe, ovviamente, ha un suo costo che non tutti possono permettersi. Per fortuna, possiamo creare un potente antirughe naturale con alcuni rimedi semplici.

Perché, a volte, in casa abbiamo un autentico tesoro, come il latte scaduto perfetto come maschera di bellezza. In molte provano a creare dei trattamenti fai da te. Ad esempio, per il contorno labbra, così da attenuare le rughe intorno alla bocca, possiamo sfruttare le virtù della banana, non solo a tavola.

Possiamo creare un potente antirughe naturale con alcuni rimedi e ingredienti comuni

Cosa dovremo fare? Semplicemente, prendiamo una banana molto matura e la schiacciamo, riducendola in poltiglia. Versiamo circa 5 g di succo di limone e amalgamiamo. Il composto va applicato intorno alle labbra per un quarto d’ora circa e poi dovremo sciacquare con acqua tiepida.

Un altro antirughe naturale che potremo applicarci, come maschera, invece, si fa così. Dovremo prendere il succo di carota (ne bastano 10 g) e andremo a mischiarlo con due ingredienti che si trovano in tutte le case. Ovvero, 20 g di miele e 5 g del polivalente bicarbonato. Dovremo applicare sul volto questo composto, come fosse una maschera, per circa mezz’ora e risciacquare con acqua calda.

