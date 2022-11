Se l’auto fa rumore dopo aver preso buche c’è un motivo che potrebbe sorprendere

Se l’auto fa troppo rumore quando si prende una buca potrebbe esserci qualcosa che non va. Le autovetture sono, infatti, progettate con assetti che sono in grado di ammortizzare nel migliore dei modi dossi, asfalti irregolari e strade sconnesse.

Cosa fare see l’auto fa troppo rumore quando si prendono troppe buche

Non è un caso che, nella maggior parte dei casi, a rivelare il problema siano soprattutto macchine che hanno già qualche anno di vita. Questo perché il loro utilizzo espone inevitabilmente all’usura di diverse componenti meccaniche

Quando si avverte troppo rumore dopo aver preso buche occorre, ovviamente, recarsi dal meccanico. Come ogni problema che riguarda l’auto, ritardare un controllo ed il conseguente intervento può solo contribuire a peggiorare la situazione.

Sarà lui ad individuare quali potrebbero essere i problemi che inducono la criticità.

Le cause e tra queste un motivo che potrebbe sorprendere

Quando si avverte rumore dopo aver preso una buca, il problema riguarda spesso la parte anteriore del veicolo. In non pochi casi il problema riguarda solo uno dei dei due lati del mezzo.

Chi ha una conoscenza sommaria di meccanica automobilistica ipotizza che il rumore in questione potrebbe dipendere da componenti come sospensioni o ammortizzatori.

E si tratta della prima verifica che viene fatta anche dai meccanici. In alcuni casi, ad esempio, la sostituzione degli ammortizzatori potrebbe anche risolvere il problema della rumorosità su strade sconnesse.

Ma ci sono anche altre ipotesi da considerare.

Rumorosità dovuta alla barra stabilizzatrice?

Non di rado, infatti, la problematica è legata ad un’altra componente di fondamentale importanza. I meccanici ovviamente lo sanno bene, un po’ meno chi non conosce l’argomento e potrebbe essere sorpreso. Si tratta della barra stabilizzatrice, detta anche antirollio.

Ciò che potrebbe generare il rumore potrebbero essere, infatti, le condizioni delle sue boccole. Per capire il perché può essere più semplice spiegare, a grandi linee, ciò a cui la barra stabilizzatrice serve.

Barra antirollio: a cosa serve

Per farlo, è utile fare un esempio proveniente dal mondo a due ruote. I motociclisti, come si nota nelle gare, in curva tendono ad assumere una posizione del corpo che si oppone alla forza centrifuga. Si piegano dal lato della direzione in cui svoltano per controbilanciare la forza che li spingerebbe nel verso opposto

La barra stabilizzatrice, essendo un asse d’acciaio che va da una ruota all’altra, ha per certi versi lo stesso compito di quella postura di chi va su due ruote.

Evita, per l’appunto, il rollio. La sua struttura è, inoltre, concepita affinché dopo una deformazione, possa riacquisire la forma iniziale. Questo perché, ai fini della sua azione, è necessario che la barra non sia rigida

Macchina che prende buche, barra stabilizzatrice e il rumore che fanno le boccole

Senza entrare nei dettagli, essa entra in relazione al sistema delle sospensioni e si fissa al telaio anche con l’ausilio di boccole in gomma.

Quando si usurano, se l’auto fa rumore quando si prendono buche, potrebbero esserci problemi. Questo perché ci sarebbe un’eccessiva mobilità nei rapporti che intercorrono proprio tra la barra e le boccole. L’osservazione del meccanico potrebbe stabilire la necessità di sostituirle.

Quando la macchina fa un rumore tipo trattore

A volte l’eccessivo “rumore” della macchina quando si prendono buche viene associato a quello di un trattore. Questo perché alla manifestazione dal problema dal punto di vista sonoro, si accompagna anche una sorta di vibrazione. Sensazione che, ovviamente, non va confusa con quella che, ad esempio, potrebbe venire da una rumorosità del motore ed avrebbe ovviamente origine diversa.

Soprattutto se si vive in una città o in una zona dove non sono poche le strade con un manto stradale sconnesso, la cosa risulta molto difficile da sopportare.

Problemi sicuramente fastidiosi, che comportano delle spese di manutenzione, ma che è sempre bene affrontare al più presto per evitare che le cose peggiorino.

Lo stesso potrebbe accadere ad esempio quando avvertiamo uno scricchiolio o rumore quando giriamo lo sterzo. Problemi che, a volte ed erroneamente , si sottovalutano. A differenza dii quanto accade quando , ad esempio, ci si ritrova con il pedale della frizione che resta abbassato e non torna nella sua posizione.