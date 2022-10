Perché le scorregge silenziose puzzano di più e sanno di uovo marcio e cosa fare

A volte, il nostro corpo trova dei modi bizzarri per comunicarci un suo disagio. Come nel caso del meteorismo che può colpirci nei momenti meno indicati. Finendo per farci ruttare o scorreggiare, magari in pubblico.

Una bella fregatura, soprattutto se siamo in mezzo alla gente e non sappiamo come eliminare la sovrapproduzione di gas nel tratto gastrointestinale. Che potrebbe tradursi nella flatulenza che se rumorosa o maleodorante ci mette decisamente in imbarazzo.

Fare tanta aria dal sedere ha una spiegazione, così come del perché alcune puzzano più di altre

A volte, quando facciamo quelle rumorose, rispetto a quelle silenziose, notiamo una strana differenza. Ovvero, ci sembra che le prime puzzino meno delle seconde. Perché le scorregge silenziose puzzano di più non è frutto di casualità. Ma ha una origine ben precisa che spiega la differenza tra le due.

I colpevoli dell’odore letale delle nostre puzzette sono i batteri. Sono loro che, all’interno del nostro intestino, rilasciano un gas solforoso. È anche vero che questo avviene, in particolare, quando mangiano alimenti decisamente molto proteici. Insomma, si potrebbe parlare di concorso di colpa, per metterla un po’ sul ridere.

Per le scorregge puzzolenti bisogna sapere non solo le cause, ma anche i rimedi

Che poi ce ne sono alcune che, particolarmente, sono ancora più puzzolenti delle altre. Arrivando a odorare, addirittura, di uovo marcio, con grande imbarazzo se siamo in pubblico. Magari, abbiamo anche il problema che ci puzzano i piedi di formaggio anche dopo lavati. Accoppiata micidiale, insomma. Perché il fatto di farle silenziose non ci toglie dall’imbarazzo della puzza stagnante che aleggerà vicino a noi.

Ebbene, questo particolare odore che ricorda, appunto, l’uomo marcio, dipende dal cibo e dalla sua scomposizione in idrogeno solforato. Che poi uno vorrebbe evitare di trovarsi in queste situazioni davvero fastidiose ed imbarazzanti. Con che rimedi?

Perché le scorregge silenziose puzzano di più e sanno di uovo marcio e cosa fare

Pensare che ci siano dei cibi che non producano gas è quasi utopistico. A partire dai carboidrati che fanno parte della nostra dieta quotidiana. L’elenco degli alimenti è lungo. Il raffinosio in asparagi, cavoli e broccoli. Il lattosio in formaggio, gelato, latte. Il fruttosio nelle pere. Il sorbitolo nelle pere, mele e prugne sono esempi di zuccheri che producono gas.

Ovviamente, se siamo in un periodo di flatulenza eccessiva, evitare questi cibi aiuterebbe. In ogni caso, anche mangiare lentamente è un buon inizio per evitare di ingoiare l’aria. Mangiare fibre e bere acqua con costanza aiuta il nostro organismo. E lo stress è una delle cause che rendono eccessiva la flatulenza. Essere troppo sedentari è, anche in questo caso, controproducente.

