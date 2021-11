L’astrologia è una disciplina antica e affascinante che studia la corrispondenza tra il moto di pianeti e stelle e le loro influenze sugli eventi terreni.

Ancora oggi si discute se essa sia o no una scienza esatta. Tuttavia, per gli esperti di settore conoscere in anticipo la posizione dei pianeti è importante per capire se si opera con un cielo astrale a favore o no.

Abbiamo interpellato chi di mestiere e scoperto che oltre Ariete e Scorpione anche questi 3 segni zodiacali avranno tanta fortuna grazie a questi pianeti favorevoli. Vedremo, infatti, quali sono i segni zodiacali che hanno il maggior numero di stelle nel loro segno, e quali.

I 2 segni con i pianeti

Partiamo, anzitutto, vedendo i 2 segni più avari di pianeti a favore, e quindi con più stelle in quadratura. Si tratta del Toro e del Leone, che in questo novembre non godranno di una forte protezione astrale.

I nativi Toro avranno l’opposizione di Marte che li rende irrequieti e intolleranti per gran parte del mese. L’unico appoggio planetario del mese è dato dalla Luna, che a novembre protegge i sentimenti e inizia un transito interessante.

Stesso discorso per gli amici Leone, che vivranno un mese in cui, per il loro modo di vedere le cose, non va bene nulla. Sole, Marte e Mercurio tenderanno a far innervosire i nativi del segno.

Per Toro e Leone si tratta di attendere la fine dell’anno, quando Giove non sarà più opposto. Nell’attesa di dicembre, ecco 7 meravigliose terme nel Nord Italia dove spendere il Bonus fino a 200 euro e rigenerarsi.

Il bel carico di pianeti per Ariete e Scorpione

Andiamo oltre e scopriamo quali sono invece i segni baciati dalle buone stelle.

Secondo gli esperti, troviamo anzitutto il segno del mese, ossia lo Scorpione (i nati tra il 23 ottobre e il 22 novembre). Marte, Sole e Mercurio sono nel segno (e Saturno dissonante), a cui si aggiunge Venere in buon aspetto: più di così è quasi impossibile!

A seguire troviamo l’Ariete, un segno di fuoco. Marte molla l’opposizione, mentre Giove e Saturno continuano un transito importante per il segno. Inoltre a partire dal 22 Sole e Mercurio ritorneranno di nuovo in buon aspetto. Unica nota stonata è data dalla quadratura di Venere, dal 5 del mese fino agli inizi della primavera.

Oltre Ariete e Scorpione anche questi 3 segni zodiacali avranno tanta fortuna grazie a questi pianeti favorevoli

Cielo di novembre propizio di buone stelle per gli amici Vergine. Venere (dal 5 formerà un bel trigono), Urano e Marte risulteranno favorevoli, mentre dal 24 Mercurio passerà dissonante.

Al netto di una Venere contro, il cielo si presenterà terso anche per il Cancro. Questo grazie all’appoggio di Marte e Mercurio, mentre Giove non tarderà a tornare favorevole.

Infine arriviamo agli amici Bilancia, che avranno il favore di pianeti forti quali il Sole, Mercurio e Giove. Li turberà solo la quadratura di Venere, specie nella parte centrale del mese.

