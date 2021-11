La presenza degli insetti o dei piccoli animaletti in casa è un problema molto diffuso. La loro comparsa può avvenire durante tutti i periodi dell’anno e rappresentano non solo un fastidio, ma anche una minaccia per la nostra salute. Ad esempio, le blatte possono provocare delle gravi reazioni allergiche, trasmettere malattie e intossicazioni alimentari. Non dimentichiamo anche che, come descritto in questo articolo, oltre a scarafaggi e topi anche questo animaletto presente in casa è pericoloso per la salute.

Non i pesciolini d’argento ma questo è l’animaletto pericoloso che dobbiamo assolutamente allontanare da casa

Cimici, scarafaggi, moscerini della frutta, pesciolini d’argento sono solo alcuni degli insetti estremamente sgraditi che possono invadere la nostra casa. Un animaletto in particolare, dall’aspetto poco gradevole, incute molto timore. Parliamo della scolopendra, un millepiedi piuttosto diffuso anche nel nostro Paese. Questo invertebrato possiede un corpo lungo, diviso in segmenti, e una testa piccola, dotata di due antenne. Invece, ai lati del corpo si trovano le zampe, ricurve, molto forti e dotate di un uncino finale. La scolopendra è un animale tanto agile e veloce. Infatti, non i pesciolini d’argento ma questo è l’animaletto pericoloso che dobbiamo assolutamente allontanare da casa.

In Italia è molto diffusa la scolopendra cingulata, il suo morso non è letale ma è doloroso. Infatti può provocare rossori, gonfiori e reazioni allergiche. Qualora dovessimo essere attaccati da questo animaletto, il consiglio è quello di chiamare il centro di soccorso medico più vicino, che fornirà tutte le indicazioni da seguire.

Come evitare che questo animale entri

La scolopendra ama i luoghi tanto umidi e bui. Infatti chi possiede una casa in campagna deve fare molta attenzione perché questo animaletto sgradito potrebbe intrufolarsi facilmente. Potremmo trovarlo dietro gli armadi, nei piccoli pertugi o tra la legna.

Un rimedio molto utile, per evitare che la scolopendra entri in casa, è quello di montare delle zanzariere. Se le finestre e le porte finestre sono già munite di questa protezione, assicuriamoci che non ci siano strappi o buchi all’interno della rete.

Possiamo anche comprare dei piccoli repellenti elettronici, che grazie agli ultrasuoni allontaneranno insetti e topi.

Molto importante è anche provvedere ad un’adeguata pulizia delle superfici. Un piccolo consiglio può essere quello di aggiungere qualche goccia di Tea Tree Oil all’acqua e al detergente che utilizzeremo per la pulizia. Quest’olio essenziale è un antisettico naturale che potrebbe aiutare ad allontanare gli insetti.

