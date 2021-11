A tutti possono accadere periodi caratterizzati da particolari situazioni di stress, sul lavoro o in famiglia. Ognuno di noi cercherà di reagire a suo modo, anche a seconda della propria personalità. Chi si agita, chi diventa scontroso, chi assume un atteggiamento di freddezza apparente, chi perde il sonno e chi, invece, si accanisce sulle unghie.

Sono molte le persone che soffrono di onicofagia, una parola difficile di origine greca che indica semplicemente la mania di mangiarsi le unghie.

Da un lato in molti ammetteranno di essersi ritrovati, almeno una volta nella vita, con unghie e pellicine completamente devastate. Come si scriveva in precedenza, infatti, lo stress gioca un ruolo importante nello sviluppo di questo disturbo molto fastidioso.

Tuttavia, se si tratta di eventi che accadono raramente non bisognerà preoccuparsene. Diverso il caso in cui, invece, l’onicofagia diventasse una vera e propria abitudine. Sono tanti quelli che si preoccupano principalmente dell’estetica delle proprie mani, ma il rischio non è solo quello di avere unghie inguardabili. Si rischia di incorrere in conseguenze molto più drammatiche.

Chi si mangia le unghie commetterebbe un grande sbaglio per questo motivo spesso sottovalutato

Innanzitutto, vivere con le mani perennemente in bocca potrebbe facilitare il passaggio di germi e batteri dagli oggetti al nostro corpo. La pandemia di Covid19 ci ha fatto capire quanto possa risultare pericoloso avvicinare alla bocca mani non perfettamente pulite.

Le battute sulla possibilità di contagiarsi toccando una busta di insalata al supermercato non si sono fatte attendere all’inizio della pandemia. Potrebbe sembrare assurdo ma la possibilità, anche se remota, è reale.

Ma mangiarsi compulsivamente le unghie potrebbe provocare anche danni permanenti ai denti. Lo smalto dei denti e le gengive potrebbero davvero risentire per via di questo disturbo. Infatti, chi si mangia le unghie commetterebbe un grande sbaglio per questo motivo spesso sottovalutato.

L’usura dei denti porterà a sviluppare più frequentemente carie e, di conseguenza, ci obbligherà a spendere più soldi dal dentista. Per risparmiare moltissimi soldi sarà necessario, invece, adottare alcuni comportamenti che molti sottovalutano.

I denti incisivi saranno quelli più sottoposti a stress a causa della loro posizione. Oltre ai denti, però il rischio sarà anche quello di sviluppare gengiviti a causa delle piccole lesioni che si creeranno mangiando le unghie.

Un’infiammazione che metterà a dura prova le nostre gengive causando sanguinamenti e gonfiori.

Se a soffrire di onicofagia sono i bambini, poi, questo porterà allo sviluppo di una chiusura sbagliata della mandibola. I problemi conseguenti a questa errata chiusura si manifesteranno principalmente con la crescita.