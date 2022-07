Sono molti gli italiani che devono fare i conti con un imbarazzante, nonché fastidioso, problema che si presenta soprattutto durante l’estate: il cattivo odore intimo. Può portarci a voler evitare momenti di aggregazione e di vicinanza con amici e conoscenti, oltre a creare grande ansia e insicurezza. Fortunatamente, nel caso non si tratti di un problema di salute serio come un’infezione o una malattia, possiamo combatterlo. Seguendo alcune semplici regole e consigli quotidiani, è possibile limitare molto o eliminare il cattivo odore intimo. In particolare, sappiamo che usare indumenti di cotone e non di fibre sintetiche aiuta per far respirare meglio la pelle, ma questa non è l’unica regola.

Meglio non indossare leggings, jeans o shorts aderenti

Oltre al materiale, è anche il taglio di un capo a fare la differenza. I capi molto aderenti certamente non aiutano l’aria a circolare. L’umidità, il calore e la possibile irritazione dovuta a capi aderenti possono peggiorare la situazione. Meglio quindi scartare leggings sportivi, jeans o pantaloncini troppo aderenti. Optiamo invece per gonne, vestiti o pantaloni larghi e comodi.

Oltre all’intimo di cotone ecco altri tre consigli per combattere il cattivo odore intimo in estate

Il secondo consiglio contro il cattivo odore intimo consiste nell’investire in prodotti per la pulizia appositi, e non utilizzare bagnoschiuma o saponi aggressivi. La zona intima, infatti, ha un pH diverso dal resto del corpo, e certamente non è contenta se utilizziamo prodotti troppo aggressivi. Meglio quindi investire in un detergente intimo pensato apposta per i nostri bisogni specifici. Se necessario, facciamoci consigliare da un medico o da un farmacista a scegliere il detergente intimo giusto.

Molta frutta e verdura, e idratazione corretta

Oltre all’intimo di cotone ecco perché non si può sottovalutare l’importanza fondamentale della dieta, e soprattutto dell’idratazione. Se soffriamo di fastidi intimi, è assolutamente necessario seguire una dieta ricca di vitamine, frutta, verdura e soprattutto bere molta acqua durante tutto l’arco della giornata. Questo aiuta non solo contro i cattivi odori intimi, ma anche contro l’alitosi e in generale il cattivo odore corporeo. In particolare, frutti come i mirtilli rossi sembrano avere dei benefici per la zona intima e le vie urinarie, aiutandoci a combatter e qualsiasi fastidio che potrebbe essere alla base della comparsa del cattivo odore. Ma se i cattivi odori sono accompagnati da bruciore, dolore o fastidi, è fondamentale rivolgersi prontamente a un medico.

