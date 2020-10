L’alito cattivo è un problema imbarazzante che può colpire tutti noi. La cosa più importante che possiamo fare per prevenirlo è mantenere una buona routine di igiene orale. Spazzolino, dentifricio, filo interdentale e collutorio sono i nostri alleati più preziosi nella guerra contro l’alitosi. Un’altra raccomandazione è di evitare il fumo e le bevande gassate, che oltre a darci un alito pestilenziale, possono causare seri danni ai nostri denti.

Ma lo sapevi che anche la dieta ha una grande influenza sull’aroma del nostro alito? Tutti abbiamo avuto modo di accorgerci che alcuni cibi sono deleteri a questo scopo. Se avete in programma una cena romantica, evitate di mangiare aglio e cipolla per pranzo, ad esempio.

Ma esistono anche degli alimenti che possono aiutarci a mantenere un alito fresco.

Ecco i tre cibi migliori per combattere l’alito cattivo.

Frutta fresca e verdura cruda

La frutta e la verdura fresche sono grandissime alleate contro l’alitosi. Specialmente i cibi crudi dalla consistenza più croccante possono darci una mano a pulire i denti e rinfrescare l’alito. Questo avviene perché sono ricchi di fibre, che possono fungere da spazzolino naturale sullo smalto dei denti.

Consumate quindi in abbondanza mele, pere verdi, carote e sedano. Anche aggiungere una fettina di limone nell’acqua può aiutare a tenere lontana l’alitosi.

Menta e prezzemolo

Le erbe aromatiche, oltre che a dare sapore ai nostri cibi, possono aiutarci a mantenere la nostra bocca in salute. Possiamo usarle come un chewing gum naturale che può salvarci da una figuraccia all’ultimo momento. Se proprio non riusciamo a rinunciare all’aglio, possiamo aggiungere un po’ di prezzemolo al nostro piatto per neutralizzarne i cattivi effetti sul nostro alito (attenzione però, troppo prezzemolo può essere velenoso)

Tè verde

L’alito cattivo è causato da batteri che si annidano nella nostra bocca e sprigionano un odore spiacevole. Il tè verde contiene delle sostanze che fungono da antibatterico naturale e aiutano a liberarci da questi sgraditi ospiti.

Se volete un alito fresco, sostituite il vostro caffè mattutino con una buona tazza di tè verde.

Per tenere alla larga l’alitosi, consumate in abbondanza alimenti freschi, erbe aromatiche e tè verde. Sono i tre cibi migliori per combattere l’alito cattivo.