Quando si prova a organizzare una vacanza al mare, le Regioni del Nord non sono tra i primi nomi che vengono in mente. Forse per abitudine, gli italiani ritengono che il vero mare sia al Sud, in Puglia o in Calabria. Per non parlare delle isole: Sardegna e Sicilia sono rinomate per le loro località di villeggiatura. Eppure, per chi impara a conoscerla e sa dove cercare, anche alcune spiagge dell’Italia settentrionale sono meravigliose. Tra queste, sicuramente bisogna citare la Liguria, una delle Regioni dal mare più splendido d’Italia. Molti non sanno che qui ci sono alcuni tra i posti più belli per vacanze economiche al mare. La costa ligure è molto particolare e offre alcuni scorci stupendi, come quelli del borgo di Schiara.

Uno dei posti più belli da visitare, perché in alcuni punti le spiagge liguri diventano davvero indimenticabili. Passare in pochissimo tempo e nello spazio di una scalinata dalle scogliere montuose a scrigni nascosti nei golfi è incredibile. Si possono collezionare memorie stupende e indelebili anche con la persona amata. Ma non solo: a Noli c’è un posto incredibile che sembra uscito direttamente dai Tropici.

Tra i posti più belli per vacanze economiche al mare, in Liguria c’è questo paradiso tropicale

Basta cercare alcune immagini per rendersi conto di quale posto meraviglioso sia il mare di Noli. Ci‎ sono‎ tantissime‎ località‎ con‎ spiagge‎ e‎ acqua‎ da‎ sogno, sia‎ a‎ Ponente‎ che‎ a‎ Levante. Il modo migliore per capire davvero e avere conferma di tutto questo è solo uno: concedersi‎ qualche‎ gita‎ o‎ vacanza‎ in‎ questa‎ splendida‎ Regione. Noli, per l’appunto, è il posto ideale per partire. È uno dei borghi più belli d’Italia e, a ben vedere, non solo per il suo mare incredibile. A Capo Noli ci si può immergere tra meravigliose falesie bianche, dove gli appassionati di arrampicata possono trovare pane per i loro denti.

Sentieri a picco sul mare che si aprono su scenari mozzafiato tolgono ogni dubbio sulla meraviglia naturale che rende questa terra unica. Impossibile mancare quello del Pellegrino, dal‎ quale‎ si‎ può‎ anche‎ raggiungere‎ la‎ Grotta‎ dei‎ Falsari, per vivere un’esperienza unica e irripetibile. Questo antico centro dei Liguri, situato sulla riviera di Ponente, è pronto a rubare il cuore di qualsiasi turista che lo sceglierà. Le sue ricchezze naturali, storiche e di attrattive turistiche resteranno impresse nella memoria di tutti. Non si può, quindi, perdere l’occasione di fare un viaggio o una vacanza in questa bellissima Regione. Noli è il punto di partenza ideale.

