Una chioma pulita, profumata, idratata e lucente è il sogno di molti di noi. Il primo passo per ottenerla inizia dal lavaggio. È necessario usare prodotti adatti al nostro tipo di capelli, e non lavare i capelli troppo di rado o troppo di frequente. Azzeccare la routine giusta sembra quasi una forma d’arte piuttosto che un semplice gesto quotidiano.

Ma c’è un problema che moltissimi di noi incontrano dopo aver lavato i capelli: la nostra chioma perde presto il profumo dello shampoo, e comincia ad avere un odore non proprio gradevole anche il giorno dopo averla lavata. Utilizzare prodotti più aggressivi o più profumati non serve a risolvere il problema e anzi potrebbe peggiorarlo. Di solito, l’errore sta in un nostro comportamento. Vediamo quale.

Se i capelli hanno un cattivo odore anche poche ore dopo averli lavati probabilmente è perché abbiamo fatto questo errore

Ma di quale errore stiamo parlando? Si tratta dell’uso troppo aggressivo dell’asciugacapelli o di strumenti di styling come piastre o arricciacapelli. Il calore, come molti si stanno rendendo conto, sarebbe uno dei peggiori nemici dei nostri capelli. Non soltanto rischierebbe di rovinarli e sfibrarli, ma potrebbe anche far sparire immediatamente il profumo dello shampoo.

Sarebbe soprattutto il phon utilizzato alla massima potenza a rovinare davvero i capelli e a causare l’insorgenza di un cattivo odore anche poco dopo il lavaggio. Se i capelli hanno un cattivo odore anche poche ore dopo averli lavati probabilmente è perché abbiamo fatto questo errore. Ma come correre ai ripari?

Utilizzare l’asciugacapelli a media temperatura

Se evitare l’asciugacapelli non è un’opzione, soprattutto d’inverno, dovremmo almeno cercare di utilizzarlo a media temperatura, e non alla massima potenza. In questo modo i nostri capelli subirebbero meno danni e non sprigionerebbero un cattivo odore.

Assicuriamoci anche che la causa di una chioma non sempre profumata non sia la presenza eccessiva di forfora o addirittura di funghi o irritazioni cutanee, che a volte non sono semplici da individuare.

Come profumare i capelli

Se vogliamo aiutare i nostri capelli a restare profumati più a lungo, ci sono alcuni prodotti appositi. Esistono infatti in commercio dei profumi per capelli, o ‘hair mist’ che possiamo applicare per rinfrescare la chioma. Se preferiamo prodotti naturali, proviamo con un’emulsione di olio di oliva e il nostro olio essenziale preferito, o ancora con dell’acqua di rose, che darà alla nostra chioma un delicato profumo.

Attenzione anche a non allungare lo shampoo e il balsamo con l’acqua. È un comportamento che potrebbe far male ai capelli.