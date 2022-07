È bene riflettere sul significato della festa e sull’opportunità di un determinato acquisto quando veniamo scelti come invitati speciali. Il battesimo, per esempio, è una ricorrenza molto particolare. Essere padrini o madrine, significa che persone vicine ripongono in noi fiducia. Ci considerano in modo importante.

Il battesimo segna sia la purificazione del bambino sia l’ingresso nella comunità, quindi il dono che dovremmo portare non può essere un oggetto qualunque, ma dovrebbe avere un significato preciso. Padrino e madrina sono delle guide spirituali che dovrebbero rimanere punti di riferimento durante la crescita. Spesso tutto questo viene celebrato con l’acquisto di un gioiello d’oro che non sempre è la scelta migliore. Sicuramente è una delle più scontate. La tendenza ultimamente sta cambiando. Nonostante i vari pregi che questo metallo è in grado di proporre, visto che il suo valore rimane stabile nel tempo, tante altre idee possono essere ritenute valide. Ne vediamo alcune.

Non catenine o bracciali in oro giallo, ecco 3 regali che potremmo fare al battesimo come padrini

Se vogliamo essere originali ma rispettare l’importanza dell’avvenimento in cui ricopriamo un ruolo importante, possiamo scegliere due pensieri speciali.

È un regalo che si usava fare tanto tempo fa e che è finito nel dimenticatoio. Sta tornando di moda e ogni volta che lo si regala si ottengono sempre tante soddisfazioni. Si tratta del cucchiaino d’argento per quando il bambino inizierà a mangiare da solo. Si trova in tutte le gioiellerie e di solito si incide sopra la data di nascita del bambino. Può far storcere il naso per la sua semplicità, invece è ben accetto ed è considerato un regalo di prestigio. Se vogliamo essere più pratici, ci sono in commercio numerose borse utili per quando il bambino viene spostato. Qualità e comodità fanno la differenza, pur non essendo un regalo che luccica, chi lo riceve è sempre felice perché risolve diversi problemi pratici.

Un legame importante

Se non catenine o bracciali in oro giallo, possiamo pensare a un dono veramente speciale che è ricco di significati e può creare fin da subito un legame con il bambino. Rimaniamo in tema di gioielli ma spostiamo leggermente il tiro. Faremo una gran bella figura come padrini o madrine se regaleremo una croce in oro però bianco.

È un modo per augurare al bambino la protezione divina, è un portafortuna per la vita che andrà ad affrontare e rappresenta un legame con la persona che lo regala. Dal padrino o dalla madrina è un messaggio, comunichiamo che teniamo a questo ruolo e che seguiremo le sue vicende standogli sempre vicini pronti ad aiutarlo. Rappresenta un legame che durerà per sempre. La croce in oro bianco può avere diverse dimensioni e spessori. Può essere più fine ed elegante per rappresentare al meglio l’aspetto religioso. Può essere un po’ più costoso e spesso se vogliamo mettere al primo posto il simbolo del portafortuna. L’oro bianco è sempre prezioso e ben accetto. Sarà difficile sbagliare.

