Dopo una giornata impegnativa a lavoro, quando alla sera torniamo a casa, il nostro unico desiderio è quello di rilassarci senza pensare ad altro. Soprattutto, vorremmo godere della pace assoluta e tutelarci da eventuali occhi indiscreti. Difatti, non è facile proteggere la nostra privacy in casa. Alle volte, la nostra quotidianità si arricchisce degli sguardi curiosi dei dirimpettai. Specialmente quando i nostri balconi e terrazze confinano con quelli dei vicini oppure affacciano o sono adiacenti alla strada. In questi casi, anche l’occhio curioso, lanciato in casa nostra dai passanti, può crearci qualche problemino. Una situazione simile potrebbe generare in noi l’idea che la nostra quotidianità possa essere costantemente spiata. Pertanto, per provare a tutelare al meglio la nostra privacy, siamo costretti a trovare una soluzione veloce e soprattutto efficace.

Oltre alle rampicanti, possiamo chiudere balconi e terrazze ed evitare che i vicini ci spiino con questa colorata pianta decorativa

Sono molteplici le soluzioni, che possiamo adoperare, per tenere lontani gli sguardi altrui dai nostri balconi e terrazze. I costi, ovviamente, possono variare da soluzione a soluzione. Molto spesso potremmo ricorrere alle tende da esterno o a cannicci in bambù, altre volte potremmo preferire soluzioni drastiche come il PVC. Soluzioni che potrebbero, comunque, avere dei costi elevati. In altre situazioni, pur di risparmiare qualcosina, potremmo preferire le piante rampicanti, utili anche come decoro. Tuttavia, potrebbero esserci casi in cui, pur preferendo le soluzioni verdi, le rampicanti non si addicono alle nostre necessità. In queste situazioni, è utile sapere che oltre alle rampicanti, possiamo chiudere balconi e terrazze con una pianta in vaso colorata e facile da curare.

Passioni e soluzioni

Pertanto, per eliminare il problema degli occhi indiscreti, potremmo coltivare e abbellire i nostri spazi esterni con la kochia scoparia, chiamata anche bassia scoparia. Questa pianta viene spesso utilizzata nei parchi pubblici e per la realizzazione di siepi, tuttavia può essere facilmente coltivata anche in vaso. Caratterizzata da una folta e rigogliosa chioma, è perfetta per salvaguardare la nostra privacy soprattutto perché può raggiungere altezze importanti. La kochia scoparia, infatti, potrebbe anche raggiungere 1 metro e 30 di altezza. Dunque, se amiamo le piante, potremmo trovare la soluzione ai nostri problemi grazie alla nostra passione.

Per i nostri terrazzi, soprattutto se affacciano direttamente sulla strada, potremmo optare per la varietà definita tricophylla. Questa specie può superare anche il metro e 30, ed è perfetta per dare un tocco di colore ai nostri spazi esterni. Infatti, mentre nel periodo estivo si caratterizza per una colorazione verde brillante, durante la stagione autunnale può assumere un colore tendente al rosso.

Quando seminarla

Potremmo cominciare a seminare la kochia verso la fine di febbraio, per poi metterla a dimora con l’inizio dell’estate. Questa pianta, dalle foglie allungate e dalla consistenza morbida, si adatta facilmente al caldo torrido e al freddo. Le uniche accortezze che dovremmo seguire sono quelle di difenderla dal gelo e assicurarci che abbia la giusta quantità d’acqua, sia in estate che in inverno.

Approfondimento

3 rimedi per eliminare i rumori fastidiosi provenienti dalla strada, il calpestio della signora e dei bambini del piano di sopra in appartamento