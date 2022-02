Il Mondo è tutto da scoprire, visitare e ammirare.

Quanti luoghi esistono da Nord a Sud e da Est a Ovest che ci lasciano letteralmente estasiati e ci incantano con i loro panorami mozzafiato.

Ogni Paese ha le sue caratteristiche che lo rendono unico e inimitabile. Quando decidiamo di fare un piccolo weekend fuori porta, di solito pensiamo subito alle mete più ambite.

Grandi metropoli europee e città d’arte italiane sono al primo posto tra le nostre scelte, ma forse sottovalutiamo un dettaglio non irrilevante.

Accanto ai posti più noti e visitati dell’intero pianeta, c’è anche tanto altro. Molti piccoli borghi e città di piccole e medie dimensioni, infatti, non hanno nulla da invidiare ad altre molto più grandi.

Recentemente, i nostri esperti di viaggi e turismo hanno parlato di una cittadina famosa per i diamanti e ricca di storia e cultura, Anversa.

Elegante e deliziosa, sarebbe un’ottima meta per trascorrere alcuni giorni in vacanza all’insegna dell’arte e della bellezza.

Oggi, Noi della Redazione vogliamo suggerire ai nostri Lettori di fare un salto in un’altra bellissima città, conosciuta per il suo mare e non soltanto.

Scopriamo qual è e soprattutto cosa visitare.

Un incantevole incrocio tra mare e storia questa città molto vicina all’Italia che strega chiunque già dal primo sguardo

Stiamo parlando di Marsiglia, al Sud della Francia e non troppo distante dallo stivale.

Marsiglia è un classico esempio di melting pot, un incrocio tra culture diverse che vivono insieme e si influenzano reciprocamente.

Città dalle radici lontane, il porto rappresenta il suo punto focale, che la apre al resto del Mondo.

E proprio sul mare e molto vicino al porto, troviamo il Mucem, un museo interamente dedicato al patrimonio mediterraneo e fulcro di incontri tra esperti. Sede di numerose mostre, questi eventi si trasformano in un’occasione per condividere pensieri e riflessioni su temi storici e culturali.

Spostandoci dal lato opposto, ecco che troviamo quella che probabilmente si considera l’attrazione principale di Marsiglia, la Chiesa di Notre-Dame de la Garde.

Collocata in un punto molto alto della città, qualcuno decide di approfittarne per fare una lunga passeggiata e raggiungerla così a piedi.

In perfetto stile neobizantino, chi la visita resta estasiato per ben due volte. La prima, ammirandola al suo interno, la seconda, ammirandone l’esterno.

Un panorama mozzafiato che permette di osservare tutta la città e di godere delle bellezze del mare più prossimo alla Costa azzurra.

Dal mare alla vita marsigliese

Marsiglia è un incantevole incrocio tra mare e storia, diventata famosa anche per il suo vivace quartiere chiamato Le Panier.

Situato al centro della città, le sue stradine caratteristiche e piene di negozietti, ci fanno sentire per un attimo in un’altra realtà.

Si passa infatti dal caos delle macchine alla tranquillità di un quartiere che sembra fuori del Mondo ed è pieno di vita.

Tra negozietti e bistrots, non potremo certamente annoiarci e restare insoddisfatti. E chissà, magari ci piacerà così tanto da volerci tornare anche questa estate.