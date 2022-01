3 rimedi per eliminare i rumori fastidiosi provenienti dalla strada, il calpestio della signora e dei bambini del piano di sopra in appartamento

Automobili che transitano a pochi metri dai nostri balconi, clacson assordanti e il rombo di una moto possono essere le cause di rumori provenienti dall’esterno della nostra casa. Tuttavia, anche i tacchi della signora che abita al piano di sopra, bambini che corrono senza sosta e calpestii molesti possono rappresentare un fastidio quotidiano. A seguito dell’emergenza Covid 19, alcuni di noi lavorando e studiando da casa avrebbero bisogno del silenzio più assoluto per concentrarsi nelle normali attività quotidiane. Spesso però la quiete e il silenzio rappresentano un vero e proprio miraggio, cancellati in una frazione di secondo dai roboanti rumori di sottofondo. Magari le abbiamo pensate proprio tutte, abbiamo discusso con i vicini o abbiamo addirittura pensato che l’unica soluzione possibile fosse quella di cambiare casa o quartiere. Ecco perché piuttosto che arrenderci e gettare la spugna, dobbiamo tentare di trovare delle soluzioni pratiche.

Inquinamento acustico

Quindi, siamo costantemente esposti agli incessanti rumori della nostra vita quotidiana. Secondo alcune stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il rumore dovuto al traffico esterno ci esporrebbe costantemente a livelli che superano i 55 decibel. Il problema si verificherebbe soprattutto nelle ore notturne: poiché per un sonno ristoratore, l’OMS raccomanderebbe la presenza di un rumore di fondo inferiore ai 30 decibel. Pertanto, i rumori provenienti dall’esterno, oltre a disturbare la nostra normale attività diurna, sarebbero nocivi anche per la nostra attività notturna. Infatti, questi potrebbero causare stress o la perdita del sonno. Difficile anche la gestione di eventuali rumori provenienti dal piano di sopra, soprattutto negli appartamenti. Alle volte la maleducazione dei condomini sembra quasi non avere un limite e spesso né il dialogo né eventuali denunce risolvono la situazione.

Pertanto, nel tentativo di contrastare entrambe le problematiche siamo costretti a valutare delle possibili soluzioni.

3 rimedi per eliminare i rumori fastidiosi provenienti dalla strada, il calpestio della signora e dei bambini del piano di sopra in appartamento

Dunque, se combattiamo giornalmente in casa con queste problematiche, possiamo valutare alcune soluzioni interessanti per cercare di attutire i rumori.

Per tentare di contrastare i rumori provenienti dall’esterno e dal piano di sopra, potremmo pensare di isolare la nostra unità abitativa con il sughero. In tal caso, dovremmo munirci di pratici pannelli in sughero da istallare sia sulle pareti della nostra casa che sul soffitto.

Potremmo poi isolarci totalmente dall’esterno utilizzando dei pannelli fonoassorbenti per le pareti e delle membrane acustiche per i soffitti. I pannelli fonoassorbenti attutiscono al meglio i rumori provenienti dall’esterno della nostra abitazione. Inoltre, se siamo pratici del fai da te, possiamo anche realizzarli da noi attraverso il riciclo creativo riutilizzando i cartoni delle uova.

Una soluzione decorativa

Un’ultima soluzione pratica, decorativa e utile ad eliminare soprattutto i rumori provenienti dall’esterno e che sta tornando in voga dal passato è la carta da parati. Questa, caratterizzata da differenti motivi e decorazioni, è in alcuni casi fonoassorbente e realizzata in fibra di vetro. Pertanto, oltre a isolare le pareti dai rumori esterni, dona anche un pizzico di originalità e colore ai nostri ambienti.

Sono questi i 3 rimedi per eliminare i rumori fastidiosi provenienti dalla strada, il calpestio della signora e dei bambini del piano di sopra in appartamento.