Per sbiancare le nostre scarpe ed eliminare i cattivi odori basta 1 solo ingrediente che alcuni hanno già in cucina

La primavera si sta pian piano avvicinando, infatti le giornate sono un po’ meno uggiose e fredde.

Questo prossimo cambio di stagione influirà anche sul nostro modo di vestire, facendoci preferire colori sempre più chiari. Molti di noi hanno già cominciato ad indossare nuovamente le scarpe bianche, che sono particolarmente apprezzate perché si abbinano a tutto.

Per esempio, potrebbero abbinarsi perfettamente a questo maglione morbidissimo ed elegante da sfoggiare fino a primavera.

Sia al lavoro che nella vita privata, le scarpe da ginnastica sono solitamente le più utilizzate, per la loro incredibile comodità. Essendo tanto utilizzate si sporcano molto facilmente, ma pochi sanno che potremmo risparmiare denaro grazie a dei sorprendenti ed efficaci rimedi naturali.

Infatti, è questo il motivo per cui molti stanno utilizzando il dentifricio sulle scarpe da ginnastica, che ci permetterà di risolvere il problema in poco tempo.

Queste scarpe, però, per quanto siano belle da indossare, purtroppo non sempre sono semplici da far tornare al loro bianco originale una volta sporche. Dovremo fare infatti particolare attenzione alle giornate di pioggia, perché potrebbero facilmente ingiallirsi, finendo per rovinarsi.

Se le nostre scarpe bianche hanno delle fastidiose macchie gialle che sembrano non andare mai via, potremmo optare per un ingrediente comune in casa. Si tratta dell’amido di mais, che potremo anche utilizzare se le nostre scarpe hanno un odore sgradevole.

Dopo averle lavate, in lavatrice o a mano con il consueto lavaggio, dovremo semplicemente spolverarle con dell’amido di mais. Questa operazione dovrà essere effettuata, però, quando le scarpe sono ancora umide, distribuendo l’amido omogeneamente su tutta la superficie.

A questo punto, mettiamole ad asciugare al sole nelle ore più calde della giornata finché non si saranno asciugate completamente. Infine, dovremo spazzolare bene le scarpe per eliminare tutto l’amido di mais, che porterà con sé le macchie.

Quindi, per sbiancare le nostre scarpe potremmo risparmiare anche molto tempo e fatica grazie all’utilizzo di questo prodotto.

Invece, oltre all’amido di mais, per eliminare eventuali odori dalle scarpe potremo utilizzare degli oli essenziali che spesso abbiamo già in casa. È consigliato soprattutto l’olio essenziale ai chiodi di garofano, che è dotato di proprietà antifungine.

Inoltre, ha un buonissimo profumo e basterà semplicemente versarne alcune sue gocce nelle scarpe da ginnastica prima di lasciare che prendano aria.

