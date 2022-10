Oltre alle medicine 3 suggerimenti che potrebbero combattere il mal di testa

Secondo le statistiche degli Istituti di Sanità Mondiali mal di testa ed emicrania sarebbero tra i disturbi maggiormente comuni. Se la giocano assieme a un’altra patologia molto frequente e sempre abbastanza irritante. In una società sempre più dominata da stress, ansia e pensieri, il mal di testa emotivo troverebbe terreno fertile. A ciò uniamo anche una dieta spesso fuori controllo, priva di nutrienti e ricca di grassi, magari con la presenza abbondante di alcolici. Tutte sostanze che a modo loro, potrebbero contribuire non solo a farci ingrassare, ma anche a creare tutta una serie di problematiche di salute. Mal di testa ed emicrania che spesso cerchiamo di combattere con antinfiammatori e antidolorifici, che dovremmo comunque sempre farci ordinare dal nostro medico. Ma se questa infiammazione non è grave, ma passeggera potremmo anche attuare tutta una serie di operazioni per cercare di combatterla.

Quali alimenti potrebbero combattere l’emicrania

Inutile nascondere che le solite porzioni giornaliere di frutta e verdura fresche sarebbero ottime alleate contro il mal di testa. Semplicemente per il fatto che minerali contenuti nella frutta e nella verdura come il magnesio e il potassio avrebbero anche il compito di allentare la tensione nervosa. Non dimentichiamo nemmeno la bontà delle vitamine, delle fibre e degli antiossidanti.ma nemmeno l’importanza che potrebbero avere i legumi, ricchi a loro volta di proteine, minerali e fibre, in grado di fornire buona parte dei nutrienti di cui avrebbe bisogno il nostro organismo da stare bene.

Suggerimenti per non far venire il mal di testa

Potremmo trovarci a soffrire spesso mal di testa, magari anche per l’esposizione eccessiva alle luci naturali e artificiali. In un periodo in cui molti di noi si sono ritrovati a lavorare davanti al computer, potrebbero essere anche queste le cause del malessere di cui stiamo parlando. Passare magari di fronte al monitor 8 o 10 ore al giorno, potrebbe affaticare la vista e creare quel senso di pesantezza alla testa, molto simile all’emicrania. E attenzione anche a non esporci troppo ai profumi molto intensi, che potrebbero creare a loro volta dei mali di testa passeggeri, ma magari molto intensi.

Oltre alle medicine 3 suggerimenti utili con cui potremmo vincere il mal di testa

Con un mal di testa passeggero, potrebbe essere opportuno degustare delle tisane rilassanti, a base di erbe salutari. Come insegna la disciplina orientale, per un mal di testa da stress, potremmo provare anche lo yoga, e delle tecniche di respirazione e relax. Seguendo magari degli appositi corsi, spesso organizzati anche dal Comune e dalle associazioni culturali della zona. Come ricordare che l’attività sportiva per eccellenza, mettendo sotto pressione in maniera positiva cuore e circolazione, farebbe molto bene anche nella prevenzione del mal di testa. Oltre alle medicine 3 suggerimenti che potrebbero tornare utili contro il mal di testa leggero.

