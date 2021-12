Nel nostro frigorifero di casa si potrebbero trovare delle uova che non abbiamo utilizzato. Se controlliamo la data di scadenza, probabilmente hanno superato il periodo di validità e la prima cosa che ci viene in mente è quella di buttarle. Tuttavia un modo per recuperarle esiste e così oltre alla cosmesi, ecco 3 fantastici segreti per utilizzare le uova scadute tra casa e giardino.

Come capire se un uovo è ancora utilizzabile

Un uovo scaduto è un alimento che ha superato la sua data impressa sulla confezione. Per quanto riguarda le uova, questa viene impressa anche sull’uovo stesso. Tuttavia è possibile vedere se la data è stata superata solo di pochi giorni e se l’uovo è ancora commestibile o meno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il sistema più conosciuto è quello di riempire una pentola di acqua e appoggiare sulla superficie un uovo. Se l’uovo affonda, ovvero cade fino al fondo, allora significa che è ancora commestibile e fresco. Invece se galleggia sulla superficie dell’acqua, è un uovo da buttare. Se resta sospeso a metà acqua, allora si può consumare cotto, ma non crudo per preparare una torta.

Tuttavia se si volesse far fede alla data di scadenza e non si volessero consumare, potrebbero essere impiegate per altri scopi.

Oltre alla cosmesi, ecco 3 fantastici segreti per utilizzare le uova scadute tra casa e giardino

Le nostre nonne utilizzavano le uova per la bellezza, ma anche per farne una colla con il bianco. Basta mescolare il bianco d’uovo con della farina bianca e mescolare bene con un cucchiaio. Si formerà così un impasto, che in passato serviva per incollare foto sugli album o due fogli tra di loro. Si tenga presente che non è una colla ultraresistente, come se ne trovano oggi in commercio. Ma in compenso è fatta in casa ed ha un valore ecologico.

Le uova per il giardino

Se il nostro giardino è invaso dalle lumache, con un rimedio si possono tener lontane. Le lumache, infatti, consumano insalata e altre verdure, che a fatica crescono d’inverno. Sarà sufficiente utilizzare i gusci di uova per tenerle lontane. Basta frantumare i gusci in pezzi molto piccoli e spargerli nella zona desiderata. Le lumache avranno difficoltà a strisciare su questi minuscoli pezzi graffianti.

Un buon fertilizzante

Possiamo utilizzare i gusci d’uovo, con le bucce di patate, come fertilizzante. Meglio ancora se si aggiungono anche bucce di banana. La cosa migliore sarebbe di cuocerli bene al forno in modo che si possano ridurre in polvere. Così ai gusci, alle bucce di patate e di banana, aggiungeremo anche dei fondi di caffè per un fertilizzante efficace. Questa polvere, così ottenuta, si mescolerà alla terra dei vasi.

Se in casa si preparano delle uova sode o alla coque o in camicia, allora non buttiamo l’acqua. Questa sarà ricca di tante sostanze nutrienti e una volta raffreddata, si potrà impiegare anch’essa come fertilizzante.

Questi utilizzi alternativi delle uova potranno rendere il nostro giardino più ecologico e più naturale.

Approfondimento

Una vera fortuna per il giardino questo formidabile divoratore di lumache, insetti e ragni