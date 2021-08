Insetti, lumache e anche serpenti a volte invadono i nostri orti e giardini. La cosa ci mette in difficoltà e non si sa come fare, se non incontrare un certo animaletto. Infatti potrebbe rivelarsi una vera fortuna per il giardino questo formidabile divoratore di lumache, insetti e ragni.

Animaletti nell’orto e nel giardino

Il nostro orticello può ricevere la visita di diversi animaletti più o meno graditi. Fra questi abbiamo certamente le coccinelle e le api. Le prime, oltre a risultare simpatiche per il loro caratteristico manto rosso, sono delle formidabili divoratrici di afidi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

A loro volta le api svolgono il prezioso compito dell’impollinazione e producono quel fantastico prodotto che è il miele.

Passeggiando nel nostro orto, potremmo incontrare un serpentello che scappa, delle lumache che mangiano le foglie di lattuga o dei ragnetti che si divertono a intrecciare ragnatele tra gli arbusti. Ma fra tutti questi è possibile anche fare un incontro piacevole e inatteso.

Il piccolo riccio

Si mette a gironzolare di notte, per poi incontrarlo addormentato al mattino in un angolo del nostro giardino. Se la staccionata di recinzione ha qualche asse rotto alla base, allora è possibile che il riccio sia entrato di lì.

Tutto ciò che desidera è d’avere un piccolo rifugio dove dormire durante il giorno. Possiamo facilitargli il compito, offrendogli un nascondiglio. Basta sistemare qualche legna a mucchio affinché possa trovarvi rifugio, e una piccola fonte d’acqua lì vicino. In questo modo quando ha sete può andare liberamente a dissetarsi. I ricci infatti hanno bisogno di bere acqua essendo sensibili al calore.

Una vera fortuna per il giardino questo formidabile divoratore di lumache, insetti e ragni

Nonostante sia pieno d’aculei, il riccio non è affatto aggressivo, anzi è molto socievole. Utilizza la sua corazza appuntita esclusivamente per difendersi e non in modo offensivo.

Detto questo, il nostro simpatico animale si nutre di una grande quantità d’insetti e potremmo dire che la sua fame è veramente tanta. Il suo ghiotto pasto consiste in vermi, larve, lumache, bruchi, lombrichi, ragni e millepiedi, e a volte non disdegna nemmeno i serpenti.

Avere un riccio nel proprio orto o giardino, è come aver ingaggiato un buon netturbino che lo tiene pulito da insetti e animaletti vari.

C’è anche un sistema sorprendente e del tutto naturale per eliminare da orto e giardino, gli insetti e soprattutto le fastidiose zanzare.