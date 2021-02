Riciclare è la parola d’ordine di questi ultimi anni. I motivi sono tanti. Ad ogni modo il primo dovere è quello di evitare lo spreco. Prima di tutto in cucina. Un esempio? È incredibile ma le uova scadute possono essere efficaci alleati di bellezza. Si può utilizzare tutto, dall’albume al tuorlo, senza buttare via nulla! Dunque nessuno spreco, ma anzi un bel risparmio!

In accordo agli antichi insegnamenti delle nonne, questo alimento è un prezioso alleato per le cure cosmetiche ed un potentissimo anti infiammatorio naturale.

Ebbene vediamo nel dettaglio come le uova scadute possono rivelarsi utili alleati nel prendersi cura del nostro aspetto fisico.

Purificare la pelle

Pochi forse sanno che riciclare le uova per produrre maschere di bellezza è un metodo utilizzato dai tempi antichi. Se necessitiamo di purificare la nostra pelle, ecco come creare una maschera detox efficacissima. Per prepararla sarà necessario separare il tuorlo dall’albume. Quindi massaggiare il bianco di uovo sul viso con movimenti circolari. L’albume, così ricco di proteine, lipidi e sali minerali svolge un’eccellente azione purificante. Quindi passare all’applicazione del tuorlo. Questo avendo proprietà astringenti, dona luminosità alla pelle. Dopo qualche minuto sciacquare il viso con acqua tiepida. Il risultato sarà una pelle straordinariamente liscia e luminosa.

Idratante ed esfoliante

Con l’uovo si possono produrre delle eccellenti maschere idratanti ed esfolianti. Nel primo caso si dovrà versare il tuorlo in una ciotola. Mescolarlo con qualche goccia di limone, un filo di olio di oliva o di mandorle ed un cucchiaio di miele. Nel caso si desideri un effetto esfoliante al posto del miele si può aggiungere lo zucchero di canna. Quindi spalmare sul viso la pasta ottenuta. Lasciare agire per una decina di minuti. Poi sciacquare aiutandosi con un panno umido. La pelle sarà nutrita e rimpolpata. Avremmo risparmiato sull’acquisto di maschere industriali ottenendo un risultato stupefacente.

Molto famoso fin dall’antichità è l’utilizzo dell’uovo per avere chiome rigogliose. Mentre meno conosciuto ma molto efficace risulta, in accordo agli aneddoti delle nonne, il suo utilizzo contro le punture di insetti o le bruciature. In questo caso i racconti vogliono che si monti a neve ferma la chiara e poi si spalmi sulla parte bruciata o irritata dalla puntura. L’effetto lenitivo si ottiene dopo una posa di mezz’ora.

Ecco dunque svelato il motivo per cui abbiamo affermato che è Incredibile ma le uova scadute possono essere efficaci alleati di bellezza.