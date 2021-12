Esistono delle difficoltà fisiologiche che possono metterci in imbarazzo a livello sociale. Una di queste potrebbe essere il famoso e temuto meteorismo. Quando, in pubblico, anche senza accorgercene, parte una “scoreggia” tra il disagio generale. Cosa brutta da dire, ma che può accadere perché fa comunque parte delle nostre attività fisiologiche quotidiane. Un altro disagio, stavolta più personale, viene dalla cosiddetta incontinenza. Quando, cioè non riusciamo a trattenere la pipì. Cosa che non riguarda solo le donne, ma anche i signori maschietti, anche se con origini diverse. Attenzione che un’improvvisa e duratura incontinenza potrebbe nascondere una malattia molto grave e da affrontare subito. Vedremo perché gli esperti consigliano di affidarsi immediatamente a uno specialista se il problema sussiste.

Molte volte è colpa dello stress

L’incontinenza momentanea potrebbe essere causata anche da uno dei nemici del nostro secolo: lo stress. Sottoposti come siamo ai ritmi esagerati e stressanti della vita, potrebbe anche scapparci una perdita di pipì. Questo accade simultaneamente a un gesto semplicissimo, come potrebbe essere un colpo di tosse o uno starnuto. Semplicemente andrebbe a esercitarsi una maggiore pressione sulla vescica, che andrebbe poi a stimolare l’incontinenza. Accade poi in maniera abbastanza simile che ci sia la famosa “emergenza”. Ci scappa immediatamente la pipì e facciamo le corse per cercare un bagno. Cosa che potrebbe accadere anche di notte e portare a non contenersi nel letto.

Attenzione che un’improvvisa e duratura incontinenza potrebbe nascondere una malattia molto grave e da affrontare subito

Come ricordano però gli specialisti se l’incontinenza è frequente può anche nascondere l’insorgenza di alcune malattie. Lo sottolineiamo nello studio medico allegato. Incontinenza che potrebbe manifestare delle “semplici” infezioni urinarie, dei calcoli renali o delle disfunzioni all’intestino. Ma attenzione anche a malattie che colpiscono il sistema nervoso come:

Parkinson;

Alzheimer.

Senza contare che alcuni alimenti e bibite comuni come caffeina e zuccheri potrebbero andare in contrasto con dei farmaci che stiamo assumendo. Per questo, come ricordiamo sempre, facciamoci spiegare dal medico tutte le eventuali controindicazioni quando assumiamo le medicine.

Esiste il sistema per prevenire l’incontinenza

Qualche nostro Lettore potrebbe chiedersi a questo punto se esiste un sistema per prevenire l’incontinenza. Purtroppo, allo stato attuale, la risposta è negativa. I medici sottolineano invece come una vita attiva e una dieta equilibrata siano alleate potenziali nella prevenzione. Non dovremmo bere troppi caffè, ma assumere invece i famosi due litri di acqua al giorno. Cercando di evitare anche un’alimentazione troppo ricca di grassi. Preferendo tanta frutta e verdura.

