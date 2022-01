Insieme a broccoli e cavoli la zucca è uno degli ortaggi più consumati di questo periodo. È da ottobre che la cuciniamo davvero in tutte le salse.

Grazie alle tante varietà possiamo prepararla al forno, come condimento per una pasta o anche una confettura. Però dopo un po’ è normale essere stufi del solito ingrediente e voler provare qualcosa di diverso.

Uno dei piatti più gettonati di questo periodo sono sicuramente le vellutate. Ottima fonte di energia, sono anche un piatto piuttosto dietetico. Ovviamente non bisogna esagerare con i crostini altrimenti serve a poco mangiare più leggero. Tra gli ingredienti più usati troviamo non solo la zucca ma anche broccoli, carote o anche finocchi. Oggi vedremo come preparare una vellutata gustosissima con un ortaggio poco conosciuto.

Oltre alla classica vellutata di zucca prepariamo questa squisita crema che aiuterebbe a ridurre la presenza di colesterolo e trigliceridi nel sangue

L’ortaggio in questione è il sedano rapa. Quasi sconosciuto nel resto d’Italia viene coltivato soprattutto nel Nord. Tant’è che a volte viene chiamato sedano di Verona.

Questo ortaggio ha una forma alquanto particolare ha una radice dalla forma tonda, bitorzoluta e ruvida. Una volta cotto ha una consistenza simile a quella delle patate però un sapore che ricorda quello del finocchio. Contiene inoltre pochissime calorie ed è ricco di vitamine e fibre.

Come riportato dall’Istituto Humanitas al sedano rapa sono attribuite proprietà comuni anche al sedano che conosciamo tutti. Cioè disintossicanti, diuretiche e antinfiammatorie, proprietà che lo rendono utile contro diversi disturbi come reumatismi o affezioni polmonari.

Grazie all’alto contenuto di fibre aumenterebbe il senso di sazietà oltre a facilitare l’attività intestinale. Ma soprattutto aiuterebbe a ridurre la presenza di colesterolo e trigliceridi nel sangue. Insomma un grande alleato per la linea e anche per la salute.

Come procedere

Questa vellutata si prepara seguendo il classico procedimento che prevede l’utilizzo del brodo. Usiamo questa ricetta come base Facile da preparare questa vellutata autunnale ci riscalderà dal freddo e farà impazzire tutti. Ma al posto del cavolo utilizziamo 400 gr di sedano rapa che sbucceremo come delle patate.

Tagliamo a tocchettini 400 gr di patate, il sedano rapa e 2 porri e facciamo rosolare in una padella con olio EVO. Poi aggiungiamo abbondante brodo vegetale e facciamo cuocere per 25 minuti. Aggiungiamo sale, pepe e noce moscata per insaporire. Usiamo un frullatore ad immersione per creare una purea. Se vogliamo possiamo aggiungere anche un po’ di panna e del bacon croccante a piacere.

Quindi, oltre alla classica vellutata di zucca prepariamo questa squisita crema che aiuterebbe a ridurre la presenza di colesterolo e trigliceridi nel sangue. Il sedano rapa è un ortaggio poco utilizzato ma che contiene tante altre vantaggiose proprietà.

Approfondimento

Sono una prelibatezza queste polpette pronte in 15 minuti ricche di vitamina B3 che aiuta la digestione e potassio