L’autunno è una stagione che ci regala ingredienti fantastici per le nostre preparazioni. Mescolando questi ingredienti diversi è possibile creare dei piatti unici da leccarsi i baffi. Ma spesso ci limitiamo solo a combinare verdure con verdure e frutta con frutta. Ad esempio preparando una gustosa pasta con broccoli e porri, o un dolce con mele e pere. Ma sono davvero in pochi a sapere che mischiando frutta e verdura si possono ottenere ricette spettacolari.

Oggi vedremo come preparare la regina dell’autunno, la zucca Delica, ma non in una ricetta salata. La abbineremo al frutto più amato e consumato di tutti, le mele. Per questa ricetta avremo bisogno delle mele Renette. Perfette per una torta alle mele gustosa, ma anche per una deliziosa confettura.

Pochi sanno che questa zucca amatissima è un ingrediente incredibile per una cremosa confettura

La confettura di zucca Delica e mele Renette è una confettura aromatica che delizierà ogni palato. Ideale per farcire crostate ma anche da spalmare su una fetta biscottata a colazione. Semplice da preparare e da conservare, è un’idea perfetta per consumare gli avanzi di zucca e mele.

Ingredienti per circa 4 persone

600 gr di zucca Delica;

1 limone;

180 gr di zucchero;

250 gr di mele Renette;

circa 1 cucchiaino di cannella.

Procedimento

Prendiamo la zucca, eliminiamo semi, filamenti e la buccia esterna. Procediamo al lavaggio e tagliamola in pezzi in maniera grossolana. Dopodiché pesiamo la polpa che ci servirà per la ricetta, circa 250 gr.

Sbucciamo le mele, tagliamole a cubetti e trasferiamo il tutto in una ciotola ben ampia. Prendiamo la polpa di zucca e riduciamola in cubetti che andremo ad aggiungere alle mele. Grattugiamo un po’ di scorza di limone da aggiungere al composto e spremiamo tutto il succo nella ciotola.

Ora non ci resta che unire circa la metà dello zucchero e il cucchiaino di cannella. Mescoliamo fino ad amalgamare bene tutti gli ingredienti e lasciamo macerare. Copriamo la ciotola con un canovaccio pulito.

Dopo circa 1 ora e mezza passiamo alla cottura. In una pentola antiaderente e dai bordi alti facciamo cuocere il composto a fiamma media. Aggiungiamo la quantità rimasta di zucchero e mescoliamo con un cucchiaio di legno. Dovremo aspettare che si addensi bene prima che sia pronta, all’incirca 35 minuti. Controlliamo con il cucchiaio la consistenza.

Ora la confettura è pronta, non ci resta che frullarla con il frullatore ad immersione per eliminare i pezzettini di mele e zucca.

Sembra, quindi, impossibile che in pochi sanno che questa zucca amatissima è un ingrediente incredibile per una cremosa confettura. Possiamo consumare subito la nostra confettura o creare delle conserve fatte in casa. Riempiamo il barattolo lasciando 1-2 centimetri liberi dal bordo. Chiudiamo il coperchio e mettiamoli a testa in giù per creare il sottovuoto. Seguiamo sempre le regole per la corretta preparazione delle conserve alimentari in casa del Ministero della Salute.