Durante gli ultimi due anni in molte hanno accantonato rossetti e gloss in favore del make-up occhi. L’obbligo di utilizzare la mascherina, infatti, rendeva praticamente inutile sprecare tempo e denaro a truccare le labbra. I mascara di diverso genere per ottenere ciglia folte ma anche gli ombretti erano diventati protagonisti. Oggi, però, con l’allentamento delle restrizioni si è ricominciato a girare per la città mostrando completamente il viso. Questo ha riacceso l’interesse di molte donne per i rossetti che stanno di nuovo spopolando in questa estate 2022. Già durante l’inverno questo prodotto cosmetico era tornato di grande moda con colori scuri. Oggi, però accantonando i colori scuri ci si addentrerà alla scoperta di uno dei colori più popolari per l’estate, il rosso aranciato. Una tonalità perfetta per fare risaltare al massimo l’abbronzatura.

Oltre al rosso ecco il rossetto dell’estate da scegliere per truccare le labbra a 50 anni

I rossi dalle tonalità aranciate sono di diverso tipo e si potranno utilizzare in abbinamento ad un mascara nero. Infatti, puntando principalmente sulle labbra si potrà optare per la semplicità nel truccare gli occhi. La scelta sarà infinita, dai liquidi opachi a quelli classici o gloss e, soprattutto con diversi prezzi. Un rossetto che donerà particolarmente alle carnagioni medio scure o sulle chiare per risaltare l’abbronzatura. Tutte coloro che, pur con la carnagione chiara, desiderano utilizzare questo colore dovranno optare per rossetti arancioni dalle sfumature pastello. Chi deciderà di scegliere un gloss aranciato al posto del classico rossetto noterà un effetto più brillante e leggero sulle labbra.

Un rossetto che potrà essere utilizzato anche dalle over 50 dalla carnagione dorata. Infatti, i rossetti aranciati sono ideali per fare risaltare le labbra a tutte le età. L’importante, con l’avanzare dell’età, sarà cercare di definire il più possibile il contorno labbra per un effetto matte e non eccessivamente lucido. Per questo motivo meglio prediligere rossetti dalle texture meno cremose. Per applicarlo al meglio si consiglia di partire dal centro delle labbra per poi sfumarlo ai lati. In questo modo si otterrà un effetto naturale ma elegante e sofisticato. Quindi, oltre al rosso ecco il rossetto dell’estate che si potrà scegliere per fare un figurone anche dopo i 50 anni.

Consigli per gli acquisti

Come si sottolineava in precedenza sul mercato si potranno trovare diverse tipologie di rossetto rosso aranciato. I prezzi varieranno principalmente a seconda della marca. Il rossetto mat Rouge Orange di Hermès costa sui 66 euro, oltre a questo si potrà scegliere quello brillante al medesimo prezzo. Se il proprio budget è nettamente inferiore, però, le opzioni potranno essere altre dal MAC mini a circa 11 euro a quello satinato proposto dalla L’Oreal a 15,49 euro. Con l’inizio dei saldi, poi, si potranno trovare alcuni di questi rossetti a prezzo inferiore nelle maggiori profumerie. Ad esempio il rossetto aranciato di Diego della Palma a 21,59 euro invece di 27 euro.

Approfondimento

