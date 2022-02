Tra i prodotti di bellezza maggiormente utilizzati dalle donne troviamo i rossetti per le labbra. In questi due anni che hanno visto protagoniste mascherine chirurgiche ed FFP2 i rossetti sono stati lasciati nel dimenticatoio.

Infatti, utilizzare il rossetto sotto alla mascherina poteva sembrare un controsenso. Tuttavia, il lento ritorno alla normalità ha portato anche al gradito ritorno di mode passate in fatto di make up.

Un ritorno che non metterà tutte d’accordo perché si tratta di rossetti particolarmente difficili da portare.

Si sta scrivendo dei rossetti preferiti da chi ama i colori scuri e lo stile gotico. Tra porpora, nero, marrone scuro ma anche rosso scuro questi colori vampireschi conquisteranno il cuore delle più audaci.

Non bisogna nascondere la realtà dal momento che si tratta sicuramente di colori impegnativi da portare con disinvoltura.

Molte donne al posto del rossetto rosa e rosso stanno scegliendo queste tonalità in voga nel 2022

I rossetti di tendenza per questa stagione invernale sono molto scuri con tonalità che vanno dal nero al marrone. Colori che ricordano quelli utilizzati da famosissimi gruppi gothic metal come i Nightwish e i Lacuna Coil.

I colori scuri faranno risaltare la pelle d’avorio, per questo spesso vengono scelti dalle persone con carnagioni molto chiare.

Tuttavia non dovrebbero essere disdegnati neppure da coloro che vantano una pelle più scura. Ottimi su persone dai capelli neri, biondi ma anche rossi e castani.

Infatti a seconda del tono predominante ci si potrà sbizzarrire utilizzando marroni scuri, bordeaux, viola o neri.

Chi ha uno stile gotico o dark non avrà bisogno di particolari consigli per abbinare al meglio le tonalità scure.

Al contrario, invece, se si è alle prime armi con questa tipologia di rossetto si potrebbe cadere in errore. Per non appesantire lo sguardo sarebbe preferibile evitare l’abbinamento con mascara nero o matite scure. Gli smokey eyes, infatti, trasformerebbero immediatamente qualsiasi look in un gothic style non sempre apprezzato e difficile da sfoggiare con naturalezza.

Quando indossarlo

Anche se molte donne al posto di rosa e rosso stanno scegliendo il nero e i colori scuri spesso potrebbero sorgere dubbi di utilizzo.

Premettiamo che il rossetto scuro è perfetto indossato dal mattino alla sera. Tuttavia per imparare a portarlo con spontaneità durante il giorno si potrebbe utilizzare come palestra le uscite serali.

Infatti, indossare un rossetto molto vistoso durante una festa o un sabato sera sarà molto più semplice rispetto al giorno.

Si consiglia di acquistare un rossetto scuro a lunga durata e dalla texture opaca per un effetto finale di classe.

Nero o bordeaux lucidi, infatti, saranno meno eleganti e, quindi, meno adatti per eventi importanti.

Dove si compra

Come le altre tipologie di rossetto anche quelli scuri, dal nero al marrone, potranno essere acquistati di diverse marche.

Partendo dai più economici proposti da KIKO a circa 4 euro e arrivando a quelli di Chanel a 37 euro.

Se non si ha la possibilità di recarsi in negozio sarà possibile acquistarli su internet, da Zalando ad Amazon l’offerta non manca. Come avvertimento finale si consiglia a chi possiede rossetti di tonalità scure di anni passati di non utilizzarli. Infatti, i rossetti come gli altri cosmetici hanno una durata limitata una volta aperti, meglio non rischiare.