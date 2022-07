In questo periodo dell’anno moltissimi di noi saranno invitati a cerimonie, come battesimi e matrimoni. L’estate è la stagione perfetta per delle feste all’aria aperta, in cui rilassarsi e divertirsi.

Uno dei più grandi dilemmi che ci troviamo davanti, quando siamo invitate alle cerimonie, è quale outfit indossare. In molti desidererebbero osare con capi particolari diversi dal solito, ma non si sa da dove iniziare.

Oggi vogliamo proporre un’alternativa fresca, giovane ed elegantissima ai soliti capi d’abbigliamento da cerimonia. Ecco in che modo diciamo addio abitini e tailleur ingessati grazie a questa gonna giovanile e sensuale.

L’importanza di tessuti morbidi e leggeri

I classici abiti da cerimonia sono realizzati con stoffe spesse e rigide. Basti pensare al fatto che, spesso, tubini o vestiti a sirena siano fatti di shantung o altri tessuti elegantissimi, ma poco traspiranti.

Aderenti e molto rigidi, questi vestiti sono poco adatti alle lunghe giornate afose di questi mesi.

Anche i tailleur, con il loro taglio aderente, possono impacciare i movimenti e farci patire il caldo nelle giornate estive. Per questo un’ottima alternativa al classico pezzo unico o 2 pezzi, può essere un capo elegante, ma comodo, giovanile e sensuale.

Stiamo parlando della gonna a mezza ruota, semplice da realizzare, comodissima e perfetta perché esalta le forme. Il potere di questo modello di gonna è quello di nascondere i fianchi larghi, di snellire e slanciare la figura. Grazie alle pence all’altezza della vita aderisce senza difetti e cade a regola d’arte. Sembra incredibile, eppure questo modello sta davvero bene a tutte e non ha età: è perfetto dai 15 ai 90 anni.

Addio abitini e tailleur, è questo il capo per apparire eleganti e magre ai matrimoni estivi

Possiamo scegliere una gonna a mezza ruota in chiffon, con una foderatura in seta, per rimanere al fresco durante tutta la giornata. Consigliamo di scegliere colori accesi e brillanti, come il giallo, il verde o il blu elettrico. Grazie alla semplicità del modello potremo farcela realizzare su misura da una sarta.

Un abbinamento ideale potrebbe essere un top aderente, che lascia scoperti i fianchi, magari di un colore complementare. Con la gonna lunga stanno bene scarpe basse e sandali gioiello, ma anche delle comode zeppe estive. Potremo così ballare e divertirci tutto il giorno senza sudare, né stare scomode.

