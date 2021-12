Durante queste festività, ormai alle porte, è inevitabile esagerare con i dolci, finendo per influire sulla dieta quotidiana.

Per esempio, se quest’anno vogliamo preparare un dolce differente oltre ai soliti struffoli, ecco un delizioso dolce dall’aspetto natalizio che sorprenderà gli ospiti.

È bene però cercare di non eccedere, anche perché i troppi zuccheri e grassi non fanno bene al nostro organismo.

Quindi potrebbe essere un bene, ad esempio, cercare un’opzione differente al solito zucchero raffinato. Si tratta di una possibilità a cui spesso non pensiamo, ma si può rivelare davvero utile.

Oltre al miele e il malto, per sostituire lo zucchero basterebbe questo frutto che consumiamo tutti a Natale

Se intendiamo preparare qualche dolce durante le festività, potremmo usufruire dei datteri, che sono già delle immancabili proposte di Natale.

I datteri infatti sono frutti apprezzatissimi per il loro sapore, ma non tutti sanno che hanno anche delle straordinarie proprietà benefiche per il nostro organismo.

Potremmo quindi preparare una pasta di datteri, dalla semplice preparazione, in quanto basterà solamente frullare i datteri con l’acqua.

In questo modo otterremo una specie di dolcificante naturale che utilizzeremo all’occorrenza in sostituzione dello zucchero raffinato quando prepareremo dolci.

Questa crema risulta particolarmente adatta perché non altera il sapore delle ricette dolci, ma prima di utilizzarla è bene dosare le proporzioni di pasta da inserire nel dolce.

Per preparare 700 grammi di pasta di datteri avremo bisogno di 500 grammi di datteri e 300 ml di acqua.

Mettiamo in un contenitore capiente i datteri in ammollo nell’acqua per una notte intera, per far sì che si idratino ottimamente.

La mattina dopo, quindi, scoliamoli, prestando attenzione a conservare l’acqua che ci servirà successivamente.

Dopo aver tolto i noccioli ai datteri dovremo frullarli in un mixer per poi aggiungere, poco per volta, metà dell’acqua utilizzata precedentemente.

Continuiamo a frullare finché avremo ottenuto una crema omogenea e densa.

Ovviamente potremo aggiungere dell’acqua finché otterremo la consistenza giusta.

Versiamola all’interno di un vasetto che chiuderemo molto bene e che potremo conservare in frigo per una settimana al massimo. Ad ogni modo, è sempre meglio controllarne lo stato.

Generalmente, nelle ricette dolci potremo utilizzare la stessa quantità di pasta di datteri che sarebbe indicata per lo zucchero raffinato, l’importante è non eccedere.

Utilizzi alternativi

Non tutti sanno che i datteri, oltre ad essere proposti durante le festività, sono comunemente disponibili in commercio per un consumo abituale.

Questo frutto, infatti, potremmo aggiungerlo anche alle insalate miste o proporlo per un aperitivo sfizioso da offrire durante le festività.

Potremmo avvolgere i datteri in una fetta di prosciutto e farcirli aggiungendo anche un pezzo di formaggio.

Sarà possibile anche consumarli nella nostra colazione quotidiana, inserendoli nella granola e creando, così, un pasto salutare e nutriente.

Altrimenti, per chi sta cercando un’alternativa alle brioche e biscotti, ecco come preparare una colazione perfetta per deliziarci il palato.

