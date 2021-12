Oramai le feste natalizie sono alle porte e molti di noi non hanno ancora avuto il tempo di scegliere quale regalo fare ad amici e conoscenti.

Ogni anno, comunque, è tradizione fare i regali e realizzare l’albero di Natale, con il presepe e varie decorazioni natalizie di vario genere.

Proprio in questo caso è bene sapere che non dovremmo buttare i rotoli di carta igienica per creare un addobbo di Natale in poche mosse.

Le piante comunque sono un regalo generalmente molto apprezzato, dato che ne esistono di vario genere, per ogni gusto e esigenza.

Non soltanto il tronchetto della felicità ecco la bellissima pianta da regalare per le feste natalizie che sta davvero spopolando

Può essere difficile scegliere la pianta giusta da regalare; spesso tendiamo ad andare sempre sul sicuro con i soliti generi, rischiando così di sembrare banali.

Per esempio, si potrebbe sorprendere le persone care con questa pianta rampicante a forma di cuore ideale per la casa che sta spopolando già da alcuni mesi.

Altrimenti, per sorprendere tutti potremmo optare per una pianta d’appartamento caratterizzata da una peluria bordeaux. Tale peluria ne ricopre gli steli carnosi e contrasta con le foglie verdi.

Le sue foglie hanno una forma affusolata, ondulata e stretta, capaci di arrivare anche ai 25 cm di lunghezza.

Questa pianta regala incredibili soddisfazioni, ma richiede comunque delle piccole attenzioni da parte di chi la possiede.

È interessante sapere che alla sera la pianta si addormenta e le sue foglie si posizionano verso l’alto, mentre al mattino tornano nella loro posizione consueta.

Parliamo della calathea rufibarba che col suo portamento elegante si abbina a diversi ambienti della casa; dovremo però fare attenzione a dove la posizioniamo affinché cresca bene.

Generalmente cresce bene in zone parzialmente ombreggiate e dovremo bagnarla sia abbondantemente che regolarmente.

Questa pianta dovrebbe godere di temperature costanti tra i 21 °C e i 18 °C, ricordando che gli sbalzi termici potrebbero essere pericolosi per la sua salute.

L’acqua dovrebbe essere sempre tiepida, sempre per evitare che risenta di eventuali sbalzi di temperatura.

È consigliato anche utilizzare un sottovaso con dell’argilla espansa che la mantenga costantemente umida.

