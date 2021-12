La nostra casa in questo periodo di feste è come se fosse un grande pentolone dal quale fuoriescono tutti gli odori delle nostre infinite cucinate.

Proprio la cucina è sempre in movimento e noi siamo impegnati a preparare gustose pietanze per i vari pranzi e cene che verranno. Inevitabilmente, quindi, si diffonderanno nelle varie stanze tanti odorini di cibo, che s’infiltreranno ovunque.

Le porte chiuse, infatti, non sembrano essere un ostacolo adeguato e l’unica soluzione sarebbe contrastare con dei profumi più intensi.

Quindi, in questo articolo, conosceremo quali sono quelli più adatti per la stagione invernale e per accogliere i nostri ospiti in un tripudio di aromi deliziosi.

Ecco quali sono le migliori fragranze per profumare tutta la casa in inverno e togliere l’odore di fritto e cucinato

Le prime fragranze che possiamo scegliere sono quelle speziate, chiamate così perché hanno l’odore di quelle spezie che spesso utilizziamo in cucina.

Intensa, avvolgente e inebriante, è la cannella, che crea in casa un’atmosfera confortevole, riportandoci alla memoria quei dolci con le mele che faceva la nonna.

I chiodi di garofano, invece, sono più frizzanti e freschi e conservano nel proprio bouquet olfattivo anche intense note fiorite. Immancabile, poi, lo zenzero, dall’odore decisamente più piccante e persistente, da accoppiare al limone per una casa che odora di pulito.

Passiamo, ora, alle fragranze legnose, quelle che dal salotto ci trasportano in mezzo ad una foresta. Le più famose, nel periodo invernale, sono quelle di pino e abete ma possiamo fare spazio anche a quelle di cedro e sandalo.

Al contrario, per provare qualcosa di nuovo, potremmo optare per il patchouli e il vetiver. Il patchouli è una pianta che si coltiva in Malesia e in India ed è perfetta per conferire alla casa un’atmosfera intima e conviviale. Il suo odore è balsamico, di terra e foglie umide tipiche del sottobosco.

Il vetiver è sempre una pianta indiana e sarebbe l’odore ideale per creare uno spazio di relax domestico. Infatti, è caldo, avvolgente e con sentori di legna bagnata e rugiada.

Altri profumi magici

A queste, sempre rimanendo in tema foresta, si unisce la fragranza classica del muschio, delicata e semplice.

Poi, però, non dimentichiamoci anche di quelle più dolci, come la vaniglia e la mandorla.

Infine, aggiungiamo alla lista, l’ambra, l’arancia, la violetta, la rosa e il pompelmo.

Quindi, ecco quali sono le migliori fragranze per profumare tutta la casa in inverno e togliere l’odore di fritto e cucinato.

Sono tutte molto penetranti e durevoli ma allo stesso tempo non invadenti e nauseati, perfette per coprire qualsiasi odore di cibo.

