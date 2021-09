Con l’avanzare degli anni da un lato si acquista maggiore fascino, ma dall’altro anche qualche ruga. La pelle non più liscia e i lineamenti non più sodi, per alcune donne sono difficilmente accettabili. Molte donne mature per questo si sottopongono a costosi e invasivi interventi chirurgici, per nascondere i segni del tempo dal viso.

Ma con qualche prodotto del nostro beauty e qualche suggerimento sapiente, la chirurgia potremo lasciarla ad altri.

Per apparire più giovani non serve il botulino ma questi segreti del make up

A risentire del tempo è soprattutto la pelle, è importante prendercene cura con creme nutrienti e idratanti che la rendano più elastica.

Ciò aiuterà, ma sappiamo che non potrà bloccare la comparsa di macchie e rughe. Consigliabile utilizzare quindi un correttore fluido per questi dettagli. Si ha una migliore resa picchiettandolo con i polpastrelli e sfruttandone il calore. Facciamolo fino a quando non risulterà naturale e assorbito.

Una volta completato questo lavoro, potremmo passare a stendere il fondotinta. Conviene usarne uno anti-age, poiché mirato a camuffare rughe e piccoli segni di una pelle matura. Stendiamolo con una spugnetta in modo omogeneo, poi tramite un pennello fissiamo il tutto con una cipria neutra in polvere.

Per attenuare le rughe del contorno e del mento, dobbiamo giocare con le ombre. Per farlo usiamo un fondotinta che sia più scuro rispetto a quello della base, lo applicheremo seguendo la linea della mascella. Usiamo una terra Mat sulle guance per dare un tocco di colorito. Ricordiamoci però dopo aver intinto il pennello, di premerlo su un fazzoletto di carta per toglierne l’eccesso. Una quantità spropositata darebbe un effetto innaturale e brutto.

Occhi e labbra

Dopo aver creato la base del viso ora concentriamoci su occhi e labbra, non possiamo certo tralasciare due parti così importanti della nostra pelle.

Per quanto riguarda i primi, possiamo giocare di sfumature con una matita marrone, così da far apparire la palpebra più sollevata. Se la piega esterna della stessa termina al di sotto dell’occhio, riempiamola tramite un tratto verso il basso di eyeliner. Volendo possiamo anche fare una piccola virgola non molto estesa, per realizzarla perfettamente possiamo aiutarci con questo trucchetto.

Passiamo alla bocca, stendiamo uno strato di cipria sulle rughe che la circondano. Per rendere la bocca più sollevata, usiamo una matita per tracciarne il contorno. Applichiamovi poi un rossetto della stessa tonalità, dalla consistenza dura ma che allo stesso tempo sia luminoso.

Per apparire più giovani non serve il botulino ma questi segreti del make up che renderanno il nostro viso radioso e ci faranno sentire splendide.