Mancano pochissime settimane all’arrivo della primavera e, per non farsi cogliere impreparati, molti cominciano ad occuparsi di alcuni lavori in particolare.

Sappiamo che nel nostro spazio esterno c’è sempre qualcosa da fare. Ogni stagione ha le sue particolarità e un calendario botanico da rispettare.

Ad esempio, questo è il periodo della semina in ambiente protetto, della fioritura di alcune piante, della potatura degli alberi da frutto, ecc. Non dimentichiamo l’importanza della concimazione e della pulizia del terreno, per evitare che le piantine appena nate possano essere soffocate da quelle infestanti.

Decorare elegantemente il giardino con le ortensie

Sono moltissime le piante che tra la primavera e l’estate fioriscono, donandoci dei profumi e dei colori davvero meravigliosi. Pensiamo al glicine, alle rose, alle azalee, tra le tante.

Ma abbiamo anche un’altra pianta che ci regala dei fiori delicati ed eleganti. Parliamo dell’ortensia, originaria dei Paesi asiatici e appartenente alla famiglia delle Hydrangeaceae. Una pianta molto ornamentale, dalle infiorescenze tondeggianti formate da piccoli fiori.

Le ortensie decorano perfettamente il giardino e lo rendono molto sofisticato. Il colore della pianta viene definito dall’acidità del terreno.

Oltre al concime ecco come aumentare e stimolare la fioritura delle ortensie grazie a queste astuzie da veri vivaisti

L’ortensia è una pianta molto adattiva e facile da coltivare. Ma ci sono dei piccoli trucchetti che potrebbero aiutarci ad aumentare la produzione dei fiori e far crescere la pianta molto rigogliosa.

Sappiamo quanto sia importante il concime. Per le ortensie la concimazione dovrebbe avvenire una volta a settimana nel periodo primaverile. È necessario mescolare il concime liquido (ricco di potassio) con l’acqua delle innaffiature.

Molti non ci pensano, ma per far crescere le ortensie in modo sano rigoglioso è necessario valutare le caratteristiche climatiche del luogo in cui si vive. Infatti, ogni specie ha le sue particolarità e, in assenza di un clima idoneo, difficilmente la nostra pianta potrà fiorire.

Le ortensie prediligono un clima fresco e mite. Infatti non sopportano le estati troppo calde e torride.

Necessitano di molto luminosità. Ma attenzione, perché l’esposizione diretta ai raggi potrebbe bruciare le foglie e i fiori. Inoltre, un eccesso di sole potrebbe compromettere le gemme floreali. Seguire queste piccole accortezze eviterà che la pianta cresca poco vigorosa.

Quindi, oltre al concime ecco come aumentare e stimolare la crescita dell’ortensia. Naturalmente non dimentichiamo l’irrigazione, che dovrà essere abbondante e regolare.

