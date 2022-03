Con l’espressione “pesce azzurro” si intende una varietà di pesci di acqua salata. In genere si tratta di pesci di piccole dimensioni. Tra i più noti e diffusi ricordiamo lo sgombro. Dalle carni gustose e leggere, lo sgombro è molto apprezzato anche perché si presta per la preparazione di tante ricette. Lo sgombro ha una lunghezza che va dai 25 ai 50 cm. È di colore grigio con sfumature bluastre nella parte del dorso, mentre il ventre è bianco.

Il pesce azzurro ha molti punti di forza. Anzitutto, presenta un elevato livello dei cosiddetti “grassi buoni”, come gli omega 3. Contiene proteine di alto valore biologico ed è anche ricco di minerali importanti come calcio, fosforo e potassio. Infine, è bene precisare che il pesce azzurro è anche molto economico. Nel presente articolo ci concentreremo in particolare sullo sgombro. Un pesce semplicissimo da preparare perché, essendo privo di squame, va solo pulito delle viscere e delle pinne. In genere, lo sgombro è molto apprezzato al cartoccio, cucinato al forno o in padella, con il limone ed anche alla griglia. Nelle prossime righe daremo altri suggerimenti.

Oltre al cartoccio e al limone, ecco 3 ricette semplici per cucinare lo sgombro e fare scorta di omega 3

Le idee che andremo a proporre prevedono come base lo sgombro cotto al vapore. Dovremo sistemare i nostri filetti di sgombro nell’apposito cestello ed irrorarli con una emulsione composta dal succo di mezzo limone e un cucchiaio di olio. Una volta che l’acqua comincerà a bollire, coprire la pentola con un coperchio e far cuocere per 5 minuti. Trascorso tale tempo, aggiustare di sale e proseguire la cottura ancora per 5 minuti.

Come anticipato, la base delle nostre ricette sarà lo sgombro cotto al vapore. A questo punto, potremo servire il nostro pesce con alcune salse, molto semplici da realizzare ma che danno un piacevole tocco di gusto e di colore.

Andiamo a vedere come prepararle.

Pesto di mandorle e capperi

Con il mixer, tritare 25 g di capperi sciacquati abbondantemente, 15 g di mandorle, 2 cucchiai di olio e qualche fogliolina di timo.

Pesto di olive aromatizzato all’arancia

Per prima cosa prendere un’arancia, spremerne il succo e grattugiarne la scorza. Fatto questo, con il mixer, tritare 25 g di olive nere private del nocciolo, 15 g di pinoli e 3 cucchiai di olio EVO. Aggiustare di sale e unire, in ultimo, il succo e la scorza d’arancia.

Concludiamo con la terza ricetta

Prepariamo il nostro terzo pesto tritando 20 g di rucola, 10 g di nocciole sgusciate e un paio di cucchiai di olio EVO. Infine, unire un pizzico di sale.

Indipendentemente dal pesto preferito, al momento di servire, distribuire un po’ di salsa sul fondo del piatto, adagiare i filetti di sgombro e aggiungere ancora un po’ di pesto sopra al pesce.

Secondo i nutrizionisti, per poter soddisfare il fabbisogno minimo di grassi essenziali, si dovrebbe consumare pesce azzurro un paio di volte alla settimana. Per non cadere nella monotonia, abbiamo così visto 3 idee per portare in tavola lo sgombro in maniera diversa dal solito oltre al cartoccio e al limone.

