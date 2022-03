Ecco come la pulizia primaverile di cucina e bagno porterà fresco e profumo nella nostra casa, risparmiando tempo e fatica

Nei cambi di stagione, una delle maggiori incombenze è quella di pulire casa. Tuttavia, poiché si tratta di un lavoro enorme, la sola idea ci spaventa. Qui daremo delle indicazioni su come procedere, risparmiando tempo e fatica. Il consiglio di base è quello di procedere per piccole tappe, utilizzando metodi di pulizia ecologici. Quindi, per evitare di sovraccaricarsi di lavoro, bisogna seguire una tabella di marcia partendo, ad esempio, dalla cucina. Poi, giorno dopo giorno, proseguiremo con la pulizia di bagno, soggiorno e, infine, camere da letto. Qui spiegheremo come adoperarci per le prime due tappe: cucina e bagno, partendo dalla prima.

Vediamo, dunque, come pulire la cucina seguendo questi semplici step. Per prima cosa dobbiamo smontare le tende e metterle in lavatrice. Poi, una volta lavate, le appendiamo direttamente, tirandole un po’ per stenderle, senza stirarle. Nel frattempo, puliamo gli infissi e i vetri.

Step da seguire per pulire la cucina

Secondo step: liberiamo il piano della cucina da tutti gli oggetti che lo occupano. Cominciamo quindi a pulire, spolverando per primi i muri e il soffitto. Poi, proseguiamo con i pensili collocati in alto e coi cassetti, svuotandoli, pulendo ed eliminando le cose inutili. In seguito, puliamo per bene sportelli e parti esterne dei mobili della cucina. È importante, dopo aver passato il panno umido, ricordarsi di asciugare bene.

Ed ecco come la pulizia primaverile di cucina e altre parti della casa può essere realizzata utilizzando detersivi ecologici e naturali. Passiamo, infatti, alla pulizia del frigo che eseguiremo utilizzando semplicemente acqua e aceto. Anche in questo caso, lo svuotiamo, lo puliamo bene, eliminando i cibi scaduti e da buttare. Poi, asciughiamo e rimettiamo tutto a posto. Nel passaggio successivo, ci dedicheremo al forno, per il quale utilizziamo una miscela di bicarbonato e sapone di Marsiglia liquido. Poi, aggiungiamo alla soluzione casalinga olio essenziale di limone e acqua calda. Infine puliamo il lavabo e il pavimento.

Ecco come la pulizia primaverile di cucina e bagno porterà fresco e profumo nella nostra casa, risparmiando tempo e fatica

Veniamo, adesso, alla pulizia del bagno, da effettuarsi seguendo questi semplici passaggi: anche qui, come prima cosa, dobbiamo smontare le tende e lavarle. Poi, puliamo finestre e vetri e riappendiamo la tenda. Svuotiamo completamente il bagno da qualsiasi oggetto che occupi le superfici da lavare. Quindi, controlliamo tutti i cassetti: svuotiamo, puliamo, eliminiamo il superfluo e, infine, rimettiamo a posto. Poi puliamo le parti esterne, cominciando da muri e soffitto; dopo procediamo con la pulizia di: specchio, piastrelle, sanitari, piano e lavabo, box doccia/vasca, caloriferi. Ci aiuteremo con uno spazzolino da denti, per rimuovere lo sporco nelle fessure più strette e nei punti più difficili.

Approfondimento

Sono questi i 3 imbattibili ingredienti naturali per disinfettare e lucidare gli utensili da cucina, tendendo lontani sporco e batteri