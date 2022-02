Quest’oggi andremo a spiegare una ricetta semplice, veloce ma molto gustosa. Faremo degli involtini di pesce spada, perfetti da servire come seconda portata ma ideali anche come antipasto. Le giornate sono sempre piene di impegni. Spesso si torna a casa all’ultimo minuto e non si ha granché tempo per preparare il pranzo o la cena. Cosa si fa allora in questi casi? Si prepara il solito piatto di pasta oppure si mangia un po’ di affettato o un pezzetto di formaggio. In realtà, avere poco tempo a disposizione non significa necessariamente non poter cucinare qualcosa di sfizioso e, soprattutto, di diverso dal solito. Nelle prossime righe ne vedremo proprio un esempio.

Prepareremo infatti un piatto a base di pesce. Utilizzeremo ingredienti semplici, ma il risultato finale sarà una vera delizia, degna di grandi chef e ristoranti stellati. L’ingrediente base della nostra ricetta sarà il pesce spada, una tra le specie più pregiate. Dalla carne magra, compatta e proteica, rappresenta un’ottima fonte di minerali quali calcio, fosforo, magnesio, potassio e selenio.

Con arancia, limone e un croccante ingrediente speciale, questi deliziosi involtini di pesce spada al forno o padella si preparano in 10 minuti

Ingredienti per 2 persone

8 fettine di pesce spada piuttosto sottili;

2 limoni non trattati (succo e scorza grattugiata);

5 cucchiai di pangrattato;

2 arance non trattate (succo e scorza grattugiata);

2 cucchiai di granella di pistacchio;

olio EVO q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Prendere una ciotola e versarvi il pangrattato; aggiungere al pangrattato il succo sia dell’arancia che del limone e le loro bucce grattugiate; amalgamare bene e poi unire anche la granella di pistacchio, un po’ d’olio e il sale; una volta che abbiamo preparato la panatura aromatizzata, stendere su un tagliere le nostre fettine di pesce spada; mettere al centro di ognuna un cucchiaino di impasto e avvolgere delicatamente le fette di pesce; una volta formati gli involtini, ripassarli nella panatura e chiuderli con uno stuzzicadenti; adagiare gli involtini di pesce spada, agrumi e pistacchi in una teglia precedentemente ben oliata, e far cuocere in forno caldo a 180° per circa 8/10 minuti o, comunque, fin quando non appariranno ben dorati in superficie.

E così, con arancia, limone e un croccante ingrediente speciale, possiamo portare in tavola un piatto di pesce da veri gourmand. Volendo, questi involtini si possono far cuocere anche in padella. Basterà ungere il fondo con un filo d’olio. Per la cottura, non serviranno più di 10 minuti. Questi involtini si abbinano alla perfezione ad una bella insalata mista di verdure di stagione.

Approfondimento

Sugo, pesto e ragù sono classici ma la pasta condita così è un trionfo di sapori, si prepara in un battibaleno e costa una manciata di euro