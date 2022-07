Oltre al bicarbonato per togliere la puzza di sudore dai vestiti senza lavarli esistono questi 6 praticissimi rimedi casalinghi

Il bucato è una delle tante mansioni casalinghe che ci tocca svolgere con una certa frequenza. Infatti ci tocca lavare la biancheria che usiamo in casa, ma anche i vestiti che indossiamo.

Questi ultimi finiranno nel cesto del bucato dopo qualche utilizzo.

Talvolta, però, il lasso di tempo che li separa dalla lavatrice potrebbe essere davvero breve.

Ciò avviene, ad esempio, se si è inclini a sudare molto; tanto più, poi, se ci trova in periodi o luoghi caldi.

Capita, dunque, di non avere neanche il tempo di indossare un indumento e di averlo già puzzolente di sudore. O, ancora, di trovarlo nella medesima condizione dopo averlo indossato mezza volta e di farsi cogliere impreparati.

Di qualunque capo si tratti, questo potrebbe servirci con una certa urgenza e potremmo non avere il tempo di affrontare la trafila del bucato. O, ancora, ci si potrebbe trovare in qualche luogo dove non è possibile farlo.

Fortunatamente esistono delle rapide astuzie domestiche per porvi rimedio.

Trucchetti della nonna

Un rimedio classico per togliere la puzza dagli abiti nonché dalle scarpe è il bicarbonato. Si stenderebbe nei punti incriminati, solitamente sotto le ascelle, e si lascerebbe agire. Avrebbe la capacità di assorbire i cattivi odori.

Oltre al bicarbonato per togliere la puzza di sudore dai vestiti esistono anche altri trucchetti che non prevedono alcun lavaggio.

Uno di essi, sfruttabile praticamente ovunque e altrettanto tipico delle nonne, consisterebbe nell’aria aperta e nel sole. Basterà stendere l’indumento in questione sul balcone o in giardino. Arieggiando il capo, la puzza andrà via; in più il sole ha un’azione pulente. Ricordiamoci, però, che sarà bene prendere qualche accortezza per evitare che il sole scolorisca e macchi gli indumenti.

Nel caso non disponessimo di uno spazio esterno, basterà collocare l’indumento, appeso su una gruccia o una sedia, a ridosso di una finestra aperta.

Oltre al bicarbonato per togliere la puzza di sudore dai vestiti senza lavarli esistono questi 6 praticissimi rimedi casalinghi

Al pari dell’aria, anche il vapore sarebbe in grado di rimuovere i cattivi odori. Quindi basterà collocare il capo in bagno durante la doccia per sfruttarne il vapore.

Alternativa al calore disinfettante del sole potrebbe essere un giro veloce nell’asciugatrice, impostandovi una temperatura alta.

Possiamo, poi, contare su alcuni oggetti comuni che avrebbero un potere assorbente e che facilmente potremmo avere a portata di mano.

Gli stessi fogli dell’asciugatrice riuscirebbero a togliere i cattivi odori. Per servircene sarà sufficiente collocarli sull’indumento per un po’ o strofinarveli.

Utilizzabile sarebbe anche la sabbietta che si usa nella lettiera del gatto, ovviamente pulita. Collocandola sugli abiti, questa ne assorbirà i cattivi odori, proprio come fa con quelli provenienti dai bisogni del nostro micio.

In ultimo, uguale effetto avrebbe anche il carbone. Dunque converrà conservarlo e poi sistemarlo in un sacchetto di carta da posizionare sotto o sopra il nostro capo.

Che si tratti di abiti, giacche, camicie, maglie e quant’altro impregnato di sudore, questi semplici trucchetti potrebbero davvero darci una grande mano.

