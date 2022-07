Nuova stagione in arrivo e si sceglie un nuovo colore di capelli. Per l’estate, infatti, possiamo liberarci del solito colore che portiamo tutto l’anno e possiamo provare qualcosa di nuovo. La vacanza estiva è sinonimo di spensieratezza, di pausa e di ripartenza. Quindi mettiamo un punto alla nostra vita e apriamo un nuovo capitolo. E ovviamente possiamo farlo con un nuovo colore di capelli.

Un colore vero, non finto

Nessun colore palesemente non naturale. Quindi non parliamo di blu, verde o rosa, anche se quest’ultimo va di gran moda quest’estate anche nell’abbigliamento. Facciamo riferimento colori più naturali come il biondo, il castano, il rosso o il nero. Poi all’interno di queste tinte ci sono infinite colorazioni e sfumature. Basta solo trovare quella che più ci piace.

E per quest’estate abbiamo trovato una tinta perfetta, colore di capelli che è stato anche appena fatto da un’attrice famosissima americana. Da giovane era bionda, poi con l’avanzare dell’età il colore dei capelli è andato verso il bianco-grigio, ma oggi torna con questo nuovissimo colore.

Copriamo i capelli bianchi con questa tinta per capelli naturale scelta ora da una famosa attrice over 50

Ha portato per lungo tempo i capelli grigio-bianchi, ma ora Jane Fonda è pronta a cambiare look. L’attrice, modella, produttrice cinematografica e attivista, che compirà 85 anni a fine anno, ha sfoggiato in una foto scattata a Roma un nuovo colore di capelli. Un colore che le sta divinamente.

Per tanto tempo l’attrice è stata paladina del capello grigio, contro ogni pregiudizio e paura di mostrare i capelli bianchi. A Roma, però, ha sfoggiato un bellissimo colore rosso, ma l’attrice non ha fatto dietro front sul capello grigio, bensì è sul set di un nuovo film.

Una tinta di rosso semplice ma unica

Un colore che sarà subito da copiare e portare al mare. Questa tinta non è di un rosso fuoco o tendente al carota, bensì è un bellissimo rosso ramato scuro acceso. Un colore, quindi, che possiamo tranquillamente fare sopra il capello bianco perché non ha bisogno di nessuna decolorazione. Inoltre è un colore di capelli che si abbina perfettamente al taglio di capelli tendenza estiva, simile proprio a quello che porta l’attrice.

Inoltre, non essendo un colore eccessivamente particolare, possiamo trovarlo anche al supermercato come tinta da fare a casa. Se non l’abbiamo mai fatta in casa, inizialmente potremmo incontrare alcune difficoltà, ma poi tutto andrà liscio. In alternativa c’è sempre il parrucchiere che potrà farci la tinta desiderata.

E allora cosa aspettiamo, copriamo i capelli bianchi con questa tinta per capelli naturale perfetta per qualunque tipo di donna e di età.

